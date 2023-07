La Tierra registra esta semana récord no oficial de calor

Un calor sofocante está asolando gran parte del planeta, y según un análisis no oficial, los últimos siete días constituyeron la semana con las temperaturas más altas en registro, un ominoso hito en una serie de fenómenos extremos atribuidos al cambio climático.

El jueves, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) se distanció de esa categorización que hizo el portal Climate Reanalyzer, de la Universidad de Maine, que se basa en datos de satélite y simulaciones de computadora. Esa medición mostró que la temperatura promedio de la Tierra se mantuvo el miércoles en el récord máximo no oficial de 17,18 grados Celsius (62,9 °Fahrenheit) fijado el día anterior.

Y para el periodo de siete días concluido el miércoles, la temperatura promedio diaria fue 0,04 °C (0,08 °F) más alta que en cualquier semana durante los 44 años llevados en registro, según datos de Climate Reanalyzer.

Aunque las cifras no son oficiales, muchos científicos coinciden en que denotan una variación climática que empieza a ingresar en territorio desconocido. Y la Casa Blanca dijo que los datos muestran la necesidad de que los legisladores tomen cartas en el asunto.

“Los alarmantes fenómenos climáticos extremos que están repercutiendo en millones de estadounidenses ponen de relieve la urgencia de la agenda climática del presidente Biden y la irracionalidad de los persistentes esfuerzos de los legisladores republicanos para obstruirla y rechazarla”, dijo el portavoz Abdullah Hasan.

La NOAA, cuyas cifras son consideradas la principal referencia en datos climáticos, dijo el jueves en un comunicado que no podía validar cifras no oficiales. La agencia da seguimiento a temperaturas y récords globales en forma mensual y anual, no diaria.

“Reconocemos que nos encontramos en un periodo de calor debido al cambio climático, y al conjuntarse con El Niño y altas temperaturas veraniegas, estamos viendo que se registran elevadas temperaturas récord en la superficie en muchos lugares del planeta”, dijo en el comunicado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que las cifras más recientes ayudan a mostrar “que el cambio climático está fuera de control”.

“Si persistimos en demorar las medidas cruciales que necesitamos, creo que estamos ingresando en una situación catastrófica, como lo muestran los últimos dos récords de temperatura”, agregó.

La mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor están alterando la existencia en todo el mundo y causando temperaturas que representan un peligro para la vida

En Timbuktú, Malí —en la puerta de entrada al desierto del Sahara—, la lugareña Fatoumata Arby, de 50 años, dijo que este tipo de calor es nuevo. “Por lo general, la noche es un poco fresca incluso en temporada de calor. Pero este año está caluroso incluso durante la noche, nunca había visto algo así”, comentó Arby. “He tenido palpitaciones cardiacas debido al calor. Estoy comenzando a pensar seriamente que voy a irme de Timbuktú”.

___

Los periodistas de The Associated Press, Chris Megerian, en Washington; Edith M. Lederer, en Nueva York; Sibi Arasu, en Bengaluru, India; Ahmed Hatem, en El Cairo, Egipto; Baba Ahmed, en Bamako, Maló, y Ahmed Mohamed, en Nouakchott, Mauritania, contribuyeron a este despacho. Borenstein reportó desde Washington, y O’Malley desde Filadelfia.

___

La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido.

AP