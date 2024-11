La Tierra se despide de su miniluna temporal que podría ser un fragmento de nuestra luna real

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — El planeta Tierra está despidiéndose de un asteroide que ha estado acompañándolo como una “miniluna” durante los últimos dos meses.

La inofensiva roca espacial se alejará el lunes, superada por la fuerza de gravedad más fuerte del sol. Sin embargo, se acercará rápidamente para una visita breve en enero.

La NASA utilizará una antena de radar para observar el asteroide de 10 metros (33 pies). De este modo, los científicos conocerán mejor el objeto conocido como 2024 PT5, que posiblemente sea una roca que salió despedida de la Luna por el impacto de un asteroide que formó un cráter.

Aunque técnicamente no es una luna —la NASA enfatiza que nunca fue capturado por la gravedad de la Tierra y en órbita completa— es “un objeto interesante” digno de estudio.

Los hermanos astrofísicos que identificaron el comportamiento de “mini luna” del asteroide, Raúl y Carlos de la Fuente Marcos de la Universidad Complutense de Madrid, han colaborado con telescopios en las Islas Canarias para cientos de observaciones hasta ahora.

Actualmente a más de 3,5 millones de kilómetros (2 millones de millas) de distancia, el objeto es demasiado pequeño y tenue para ser visto sin un telescopio potente. Pasará tan cerca como 1,8 millones de kilómetros (1,1 millones de millas) de la Tierra en enero, manteniendo una distancia segura antes de alejarse más en el sistema solar mientras orbita alrededor del sol, sin regresar hasta 2055. Eso es casi cinco veces más lejos que la luna.

Avistado por primera vez en agosto, el asteroide comenzó su semigiro alrededor de la Tierra a finales de septiembre, tras caer bajo los efectos de la gravedad terrestre y seguir una trayectoria en forma de herradura. Para cuando regrese el próximo año, se moverá demasiado rápido —más del doble de su velocidad de septiembre— para quedarse, dijo Raúl de la Fuente Marcos.

La NASA rastreará el asteroide durante más de una semana en enero usando la antena de radar del sistema solar Goldstone en el desierto de Mojave, California, parte de la Red del Espacio Profundo.

Los datos actuales sugieren que durante su visita en 2055, el asteroide que orbita alrededor del sol una vez más realizará una vuelta temporal y parcial alrededor de la Tierra.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Howard Hughes Medical Institute’s Science and Educational Media Group. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP