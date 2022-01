La toma crónica de corticoides antes de hospitalización por COVID-19 se asocia a peor pronóstico de enfermedad

Una nueva investigaci贸n retrospectiva basada en datos de 14.973 pacientes analizados del Registro cl铆nico SEMI-COVID-19 de la Sociedad Espa帽ola de Medicina Interna (SEMI) ha concluido que los pacientes bajo tratamiento cr贸nico con corticoides de forma previa al ingreso hospitalario por COVID-19 tuvieron peor pron贸stico durante la hospitalizaci贸n.

As铆 lo demuestra el estudio espa帽ol que publican m茅dicos internistas de la Sociedad Espa帽ola de M茅dicos Internistas (SEMI) en la revista cient铆fica 'International Journal of Infectious Diseases', bajo el t铆tulo 'Influence of chronic use of corticosteroids and calcineurin inhibitors on COVID-19 clinical outcomes: analysis of a nationwide registry'.

En el estudio se evaluaron 14.973 pacientes, de los que 868 (5,8%) fueron considerados pacientes inmunosuprimidos y 14.105 (94,2%) no lo fueron. Entre los pacientes inmunosuprimidos, 654 pacientes ten铆an antecedentes de enfermedad inflamatoria inmunomediada (4,36% en total) y 214 eran receptores de trasplante de 贸rgano s贸lido (1,42% en total, con 151, 32, 16 y 15 sometidos a trasplante de ri帽贸n, h铆gado, pulm贸n y coraz贸n, respectivamente). En el estudio no se incluyeron pacientes con c谩ncer.

Hubo 1.243 prescripciones de medicamentos inmunosupresores entre los 868 pacientes inmunosuprimidos. Los tratamientos m谩s frecuentes fueron los glucocorticoides (593 pacientes, 68,3%), seguidos de antimetabolitos como micofenolato, azatioprina y metotrexato (369 pacientes, 42,5%), inhibidores de la calcineurina (155 pacientes, 17,9%) e inhibidores de m-TOR (65 pacientes).

En general, la edad media fue de 69 a帽os y 8.460 pacientes (56,5%) eran hombres. La tasa de mortalidad hospitalaria fue del 19,1% (2.857 muertes). Entre los tratamientos espec铆ficos de inmunosupresores cr贸nicos, solo el uso de corticoides al ingreso se asoci贸 con mayor mortalidad.

Despu茅s de ajustar por el uso cr贸nico de glucocorticoides al ingreso en el an谩lisis de supervivencia, el estudio muestra que los receptores de trasplante de 贸rgano s贸lido presentaron mayor riesgo de mortalidad, mientras que los pacientes con enfermedad inflamatoria inmunomediada ten铆an un riesgo similar al de la poblaci贸n general sin inmunosupresi贸n.

Tratamiento cr贸nico con corticoides sist茅micos

Adem谩s, los pacientes en tratamiento cr贸nico con corticoides antes del ingreso hospitalario por COVID-19 presentaron m谩s complicaciones intrahospitalarias, como S铆ndrome de Distr茅s Respiratorio Agudo (SDRA) grave, sepsis, shock s茅ptico, insuficiencia renal aguda y S铆ndrome de Disfunci贸n Multiorg谩nica. Finalmente, el tratamiento cr贸nico con corticoides sist茅micos tambi茅n se asoci贸 con peores resultados entre los receptores de 贸rgano de trasplante s贸lido.

Sin embargo, el tratamiento cr贸nico con inhibidores de la calcineurina antes del ingreso hospitalario no se asoci贸 con peores resultados. En particular, la mayor铆a de los pacientes a terapia con esta medicaci贸n eran receptores de 贸rgano de trasplante s贸lido.

Los investigadores destacan que "las terapias inmunosupresoras forman un grupo heterog茅neo de f谩rmacos con diferentes perfiles de riesgo de COVID-19 grave y muerte" y que "mientras que los corticoides presentan un beneficio bien establecido durante la fase inflamatoria de la COVID-19, el tratamiento cr贸nico con glucocorticoides en el momento del ingreso conlleva un riesgo especial de COVID-19 grave, complicaciones y muerte".

En cualquier caso, precisan que "se necesitan m谩s estudios para aclarar el perfil de COVID-19 en diferentes pacientes inmunosuprimidos y la influencia de f谩rmacos inmunosupresores espec铆ficos en sus resultados".