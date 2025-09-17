La toma de ganancias y la fortaleza del dólar hacen bajar el precio del cobre

Por Polina Devitt

LONDRES, 17 sep (Reuters) - Los precios del cobre tocaron mínimos de una semana el miércoles, ya que los operadores recortaban posiciones a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos, mientras que la demanda de China se vio atenuada por el reciente repunte del cobre.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1,6% a US$9962 la tonelada métrica a las 0955 GMT, manteniéndose por encima del promedio móvil de 21 días que lo sostiene en US$9910.

* El metal, utilizado en la energía y la construcción, alcanzó el lunes los US$10.192,50, su máximo en 15 meses.

* "China ha estado ofreciendo cobre esta semana", dijo Alastair Munro, estratega senior de metales básicos en Marex. "Pero realmente ha sido la ausencia de cualquier demanda sistemática e incluso las señales de venta bajistas de reversión al promedio lo que ha desencadenado la debilidad en todo el complejo".

* Los operadores esperan que la Reserva Federal aclare no sólo el recorte de tasas previsto, sino también la trayectoria de la política futura, dijo Neil Welsh, responsable de metales de Britannia Global Markets.

* "El dólar ya ha bajado cerca de un 10% en lo que va de año y los datos laborales se están debilitando, por lo que los operadores buscan señales de que el recorte de esta noche podría ser el primero de una serie", añadió.

* Entre otros metales básicos, el aluminio perdía un 0,4%, a US$2705 la tonelada.

* El martes alcanzó un máximo de seis meses de US$2720, cuando la prima del contrato de aluminio al contado frente al de tres meses tocó los US$16 por tonelada, la más alta desde marzo. Esto indica que el sistema de la LME ha estado ajustado durante la semana de liquidación en curso, cuando los titulares de posiciones cortas tuvieron que recortar o renovar sus contratos.

* La prima por comprar aluminio mañana y venderlo pasado mañana -conocida como tom-next - cayó el miércoles a US$1,5 la tonelada desde los US$13 del martes.

* Había un titular de una posición larga con más del 40% del interés abierto de los futuros de septiembre de la LME junto a varias posiciones cortas, según los datos de la LME. <0#LME-FBR>

* El zinc LME cedía un 0,7% a US$2970, el plomo bajaba un 0,5% a US$1999, el estaño caía un 1,3% a US$34.355, mientras que el níquel perdía un 1% a US$15.270. (Reporte de Polina Devitt; reporte adicional de Amy Lv; Editado en Español por Ricardo Figueroa)