La tormenta Claudia deja tres muertos en Portugal y causa inundaciones en Gran Bretaña

LISBOA, 15 nov (Reuters) - El violento temporal provocado por la tormenta Claudia causó tres muertos y decenas de heridos en Portugal, según informaron el sábado las autoridades, mientras que en Gran Bretaña los equipos de rescate organizaban evacuaciones debido a las fuertes inundaciones en Gales e Inglaterra.

Portugal y algunas zonas de la vecina España se han enfrentado a días de condiciones extremas provocadas por la tormenta Claudia, que el sábado ya había alcanzado partes de Gran Bretaña e Irlanda.

El jueves, los equipos de rescate encontraron los cadáveres de una pareja de ancianos en su casa inundada de Fernao Ferro, al otro lado del río Tajo, en Lisboa. Al parecer habían estado durmiendo y no pudieron huir cuando el agua subió durante la noche.

El sábado, un tornado azotó Albufeira, en el sur de Portugal, según informaron los servicios de emergencia.

Unas imágenes tomadas desde lejos y publicadas en Internet mostraban cómo el tornado dañaba y destruía caravanas en una zona de acampada, donde, según el comandante regional de Protección Civil, Vitor Vaz Pinto, murió una mujer británica de 85 años.

En un hotel cercano, 28 personas resultaron heridas, y dos de ellas fueron hospitalizadas con lesiones graves.

En un comunicado emitido el sábado, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó "su solidaridad con la familia de la víctima fallecida" en Albufeira y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El servicio meteorológico portugués IPMA declaró en alerta ámbar, su segundo nivel de alerta más alto, todo el Algarve y los distritos de Beja y Setúbal.

LA TORMENTA CLAUDIA CAUSA INUNDACIONES EN GALES E INGLATERRA

En Gran Bretaña, graves inundaciones afectaron el sábado a la ciudad de Monmouth y sus alrededores, en el sureste de Gales.

El Servicio de Bomberos y Rescate del Sur de Gales dijo que estaba llevando a cabo rescates, evacuaciones y controles de bienestar.

"La tormenta Claudia ha causado importantes inundaciones en algunas partes de Gales durante la noche, que siguen afectando a hogares, empresas, transporte e infraestructuras energéticas", dijo un portavoz del gobierno galés.

Imágenes aéreas mostraron inundaciones generalizadas en Monmouth, con el agua inundando el centro de la ciudad y zonas residenciales después de que un río cercano se desbordara durante la noche.

(Andrei Khalip en Lisboa, Ana Cantero en Madrid y Catarina Demony en Londres. Edición de Joe Bavier)