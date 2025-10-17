LA NACION

La tormenta en la banca de EEUU penaliza al IBEX, pero el tirón de BBVA limita la caída

Añade comentarios sobre EEUU-China (párrafo 6), cierre de la Administración (7) y la guerra en Ucrania (8), y actualiza cotización

17 oct (Reuters) - El IBEX 35 arrancaba la jornada del viernes a la baja, lastrado por el fantasma de una crisis en la banca regional de Estados Unidos y los temores por la guerra comercial entre Pekín y Washington, aunque el buen comportamiento de BBVA servía de contrapeso y limitaba los descensos. Tras varias jornadas de bandazos, el selectivo bursátil español se veía contagiado por el nerviosismo de Wall Street, donde las acciones de bancos como Zions Bancorporation, Jefferies y Western Alliance se desplomaron ante la inquietud por su exposición a recientes quiebras en el sector automovilístico. Esta nueva incertidumbre se sumaba al cierre de la Administración en Estados Unidos y el resurgir del choque entre Estados Unidos y China, factores que alentaban la búsqueda de activos refugio y disparaban al oro hacia un nuevo récord.

"Tono repentinamente malo porque a los impagos en 2 bancos regionales americanos se añaden el endurecimiento de las negociaciones US/CH, la cautela creciente ante una hipotética sobrevaloración de la IA y el cierre parcial del Gobierno de EEUU, que parece se extenderá cierto tiempo porque ambas partes carecen de estímulos para llegar a un acuerdo", indican analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Como esto último obliga a ir a ciegas con respecto a la macro americana porque no se publican indicadores federales y, además, no sale un gran flujo de resultados (sólo Amex, entre las grandes: BPA +14%), hoy no hay remedio: sesión torcida", añaden.

Sin embargo, no todo eran malas noticias. El mercado recibió con un cauto optimismo el inesperado anuncio de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia celebrarán una cumbre para buscar una salida a la guerra de Ucrania, lo que a su vez

abarataba el precio del petróleo.

.

En conjunto, a las 0749 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 178,90 puntos, un 1,14%, hasta 15.466,90 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,66%.

En el conjunto de la semana, el IBEX 35, que hasta el jueves acumulaba un repunte del 1%, muestra un descenso del 0,06%. Entre los valores individuales, BBVA despuntaba con un avance del 5,66%, tras conocerse el fracaso de su opa por Sabadell, que caía un 6,38%.

Como consecuencia de ello, BBVA anunció que pondrá en marcha una recompra pendiente de 1000 millones de euros y un dividendo a cuenta de 1800 millones de euros.

En el resto del sector bancario, Santander perdía un 4,22%, Caixabank cedía un 3,19%, Bankinter se dejaba un 3,18% y Unicaja Banco perdía un 1,81%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,11%, Inditex cedía un 1,60%, Iberdrola se dejaba un 0,77%, Cellnex caía un 0,35% y la petrolera Repsol perdía un 1,92%. (Información de Tomás Cobos y Paula Villalba; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

