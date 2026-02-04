La tormenta Leo azota la península ibérica con lluvias torrenciales

Por Jon Nazca

RONDA, España, 4 feb (Reuters) -

Las autoridades españolas y portuguesas se preparan el miércoles para el impacto de la tormenta Leo, ⁠suspendiendo las clases en algunas zonas ⁠y desaconsejando los viajes, solo una semana después de que la mortífera tormenta Kristin causara estragos en toda la enínsula bérica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España ⁠pronosticó que algunas ‌partes ​del sur de la sierra de Grazalema podrían registrar precipitaciones equivalentes a las de todo un ​año.

Las autoridades están preocupadas por el aumento del riesgo de inundaciones, ya que el ‌suelo sigue saturado por la tormenta anterior y las fuertes ‌lluvias del mes pasado.

España registró 119,3 ​milímetros de lluvia en enero, unpor encima de la media de 1992-2020, lo que lo convierte en el segundo enero más lluvioso del siglo XXI, según el Ministerio de Medio Ambiente.

El Gobierno autonómico de Andalucía, en el sur de España, instó a los residentes a evitar los desplazamientos no esenciales y advirtió de que las alertas de seguridad pública podrían pasar rápidamente al nivel más alto de alerta roja a medida que la tormenta evolucione, según ⁠dijo el presidente de la región, Juanma Moreno.

Se suspendieron las clases presenciales en toda la región, excepto en la provincia de ​Almería, mientras que la Unidad Militar de Emergencias de España se mantuvo en alerta para dar una respuesta rápida, incluyendo el rescate en caso de inundaciones, la estabilización de las zonas propensas a deslizamientos de tierra y la vigilancia de los estanques de residuos mineros en riesgo de desbordamiento.

Se han cerrado los centros de día para personas mayores y discapacitadas, y se ha aconsejado a los gobiernos locales ⁠de las zonas afectadas que cancelen las actividades deportivas al aire libre, mientras que unas 3.000 personas ​han sido evacuadas de las zonas con mayor riesgo de inundación.

Entre las regiones de alto riesgo se encuentran Grazalema, Campo de Gibraltar, Ronda y partes de Jaén, donde los residentes recibieron alertas móviles de la posibilidad de fuertes lluvias.

Se ha desplegado ‍personal de emergencia, junto con dos aviones y dos helicópteros, para vigilar las zonas propensas a inundaciones y proporcionar información actualizada en tiempo real, según Moreno.

En Portugal, Nacional de Protección Civil elevó su nivel de preparación al máximo, después de que su comandante advirtiera de una situación meteorológica "muy compleja" en los próximos días.

Las fuerzas armadas portuguesas desplegaron hasta 3.000 efectivos y ​42 botes inflables con equipos marinos a lo largo de los tramos propensos a inundaciones de los principales ríos del país, ya que se pronosticaba que las condiciones meteorológicas empeorarían a lo largo de la semana. (Información de Emma Pinedo y David ‍Latona en Madrid, Sérgio Gonçalves en Lisboa; edición de Sharon; edición en español de Paula Villalba)