El centro de Madrid inaugurará en verano una torre de oficinas que aspira a convertirse en referente arquitectónico de la capital. El estudio GCA Architects, que está detrás del proyecto de reforma de Retama 3, una gran torre de oficinas de 13.200 metros cuadrados y 14 plantas en la zona de Méndez Álvaro, se apoya en la tecnología para hacer de este espacio un icono de la arquitectura sostenible.

Su propietaria, la gestora francesa Ardian, invertirá 25 millones de euros en la rehabilitación de este inmueble en el que la metodología BIM (Building Information Modeling) juega un papel fundamental. Esta tecnología es capaz de centralizar toda la información de un proyecto de construcción -geométrica o 3D, tiempos o 4D, costes o 5D, ambiental o 6D, y mantenimiento o 7D- en un modelo digital desarrollado por todos sus agentes.

"Gracias a este modelo de trabajo colaborativo se puede gestionar, de manera integrada, toda la información relevante de un proyecto de construcción, desde su concepción hasta su mantenimiento", tal y como detalla Borja Sánchez Ortega, director de Proyectos y director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la empresa especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com).

"Esta tecnología ha permitido centralizar toda la información de la Torre Méndez Álvaro (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que han intervenido en el proyecto", añade Sánchez Ortega. La información contenida en el modelo es la que la constructora utilizará para construir el edificio.

Este nuevo inmueble, que se estrenará el próximo verano, servirá como una puerta de entrada urbana en el centro de la capital y se convertirá en una nueva referencia arquitectónica para el creciente horizonte de la zona. Y es que el barrio Méndez Álvaro es en la actualidad uno de los enclaves preferidos de las empresas para ubicar allí sus oficinas. Su avenida central acoge las sedes de empresas de gran relevancia como Repsol, Amazon, Mahou, Adif o Ericsson, lo que le convierte en uno de los principales polígonos empresariales de la capital de España.

"El proyecto Torre Méndez Álvaro se basa en el bienestar del usuario, concibiendo el trabajo tanto en espacios interiores como exteriores, integrando amplias terrazas con abundante vegetación autóctona que favorecen el desarrollo laboral de los futuros usuarios", explica GCA Architects. Los profesionales de este estudio apuestan por la sostenibilidad con un diseño que incorpora las últimas tecnologías para conseguir la máxima puntuación en las certificaciones Leed Platinum, Breeam Excelente, Well Core and Shell y Zero Carbon.

La imagen del edificio se reconocerá por el uso de costillas metálicas que formarán parte del nuevo muro cortina de la fachada y el empleo de vidrios curvos en las esquinas "para un diálogo más amable con las otras torres del ámbito". Con el fin de reforzar la sobriedad del edificio y de mantener el equilibrio cromático, el estudio ha decidido mezclar el metal, el vidrio y la madera en la elaboración de su propuesta.