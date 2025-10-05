La transición hacia modelos empresariales sostenibles y responsables, protagonista del ESG Summit 2025

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

La transición hacia modelos empresariales más sostenibles y responsables será el eje central del próximo ESG Summit Europe 2025, un encuentro que reunirá a líderes internacionales de la sostenibilidad, la inversión de impacto y la regulación ESG, que se celebrará el 7 y 8 de octubre en Madrid.

La apertura institucional del encuentro, que se celebrará en el Gran Teatro Príncipe Pío, correrá a cargo de la directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, María Jesús Romero de Ávila Torrijos. Posteriormente, figuras como John Elkington, considerado uno de los padres de la sostenibilidad corporativa, o Marga Hoek, experta internacional en negocios responsables, reflexionarán sobre el poder del pensamiento regenerativo en la empresa.

A continuación, la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, Clara Arpa, ofrecerá una ponencia sobre cómo la sostenibilidad se ha convertido en un factor de competitividad para las organizaciones.

El programa incluirá debates en torno a la transparencia y la rendición de cuentas en materia ESG. Una de las mesas de debate analizará el futuro de la divulgación no financiera con la participación de Elena Arveras (Comisión Europea), Jennifer Bofinger Schuster (ISSB), Aleksandra Palinska (Eurosif) y Chiara del Prete (EFRAG).

En esta mesa, expertos debatirán cómo la próxima ola de normas ESG puede ir más allá del cumplimiento. El foco se sitúa en la coherencia y la auditabilidad de los datos y en la confianza de los inversores para garantizar que los requisitos de información se traduzcan en un impacto medible en materia de sostenibilidad.

Otros bloques profundizarán en el valor de las finanzas verdes, con expertos como David Carlin y Stephen Jamieson (SAP), o en el papel del liderazgo empresarial, con Brigitte Felber (Nespresso), Ángel Pérez Agenjo (Transcendent), Ibo Sanz (LLYC).

El ecosistema inversor también tendrá un espacio destacado, con un panel específico sobre la inversión de impacto en Europa en el que participarán Pablo Hernández de la Merced (CaixaBank), Jan Herrmann (Osborne Clarke), Eduardo Brunet (Green Finance Institute) y Andrea González (Spainsif).

Los ponentes debatirán sobre cómo garantizar que el capital genere resultados sociales y medioambientales reales, y el panel, que abarca la regulación, los aspectos legales y los instrumentos financieros innovadores, abordará cómo Europa puede pasar de las etiquetas ESG a inversiones con un impacto verificado.

Además, se presentarán casos inspiradores como el de Ecoalf, la firma fundada por Javier Goyeneche que convierte los residuos plásticos marinos en moda sostenible.

EL PILAR SOCIAL DE LA ESG

En la segunda jornada, Aline Gomez-Acebo aborda cómo el pilar 'social' suele pasarse por alto en los informes ESG, ya que menos de la mitad de las empresas líderes lo incluyen en sus divulgaciones.

Basándose en estudios de casos, Gomez-Acebo mostrará que dar prioridad al impacto social puede generar resultados empresariales cuantificables. Posteriormente, expertos analizarán en una mesa redonda cómo la inteligencia de productos, la trazabilidad y el diseño circular pueden transformar las cadenas de suministro. Expertos de UNE, Leroy Merlin, SURUS y Siemens Gamesa presentarán casos prácticos y avances futuros para ir más allá de la transparencia y lograr un impacto medioambiental y empresarial cuantificable. Además, líderes de Acciona, Vodafone y Clarity participarán en un debate sobre cómo la inteligencia artificial, la digitalización y las finanzas sostenibles pueden conectar las infraestructuras, las telecomunicaciones y los mercados de capitales. "Con ESG Summit Europe 2025 queremos reunir a los actores clave del ecosistema sostenible -empresas, inversores, reguladores y startups- para generar juntos una transformación real hacia un modelo más innovador y responsable", ha afirmado la fundadora de ESG Summit Europe, Mónica Rico.

EMPRENDIMIENTO CON IMPACTO

'IMPACT Pitch Europe', la competición oficial en directo del ESG Summit Europe 2025 diseñada al estilo del reality show 'Shark Tank', permitirá a las startups europeas más prometedoras en innovación sostenible presentar sus propuestas ante la audiencia. Tres startups finalistas dispondrán de cinco minutos cada una para exponer su propuesta para posteriormente pasar a un turno de preguntas y respuestas con un jurado compuesto por expertos del sector. Esta iniciativa tendrá lugar durante la segunda jornada, bajo la batuta de Federico Garcea (Treedom) y el jurado anunciará al ganador en directo. Los tres proyectos que presentarán soluciones innovadoras son D3Companion, centrado en el diseño sostenible de edificios; XNatura (by 3Bee), que impulsa estrategias de biodiversidad y naturaleza positiva; y Re4Real, orientado al reciclaje de plásticos y la economía circular. Entre los objetivos clave de esta competición se encuentran empoderar a emprendedores con soluciones ESG innovadoras, conectarles con financiación y visibilidad, destacar modelos escalables con impacto real y posicionar a Europa como motor de innovación sostenible, ha informado la organización. La experiencia incluye una agenda pensada para impulsar el crecimiento de las startups, con mentorización, exposición ante inversores y reconocimiento público. La cita reunirá a instituciones internacionales y europeas como la Comisión Europea, el Pacto Mundial de la ONU España, EFRAG, IFRS y el ISSB, junto a iniciativas y foros de sostenibilidad como Eurosif, Spainsif y Volans. También participarán compañías de distintos sectores como SAP, Vodafone, EY, CaixaBank, LLYC, Leroy Merlin, Ecoalf, Osborne Clarke, Trascendent o Nespresso.