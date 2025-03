La TVS HLX supera los 4 millones de vehículos vendidos en todo el mundo

ABUJA, Nigeria--(BUSINESS WIRE)--mar. 25, 2025--

TVS Motor Company (TVSM), uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo en el segmento de vehículos de dos y tres ruedas, ha marcado un hito importante al superar la gama TVS HLX los 4 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Lanzada por primera vez en 2013 en África, la serie ha contribuido en gran medida a transformar millones de vidas. Ahora se vende en 57 países de Latinoamérica, África y Oriente Medio. La serie TVS HLX ha sido un referente en soluciones de movilidad sencillas para desplazamientos personales, y en los segmentos de mototaxis y reparto.

La TVS HLX, con su potente motor, el mejor de su clase con gran capacidad de arranque, aceleración y eficiencia de combustible, ha ofrecido siempre un gran valor. Las mejoras e incorporaciones periódicas de características como la horquilla endurecida por inducción, las resistentes llantas de aleación, los intermitentes flexibles, los asientos extralargos, el portaequipajes de gran tamaño, la telemática y el cargador USB han mantenido actualizada la marca. La larga vida de su motor y su bajo costo de mantenimiento hacen de esta serie una solución de movilidad muy confiable en todo tipo de terrenos.

El Sr. Rahul Nayak, vicepresidente de Negocio Internacional de TVS Motor Company, declaró: «Alcanzar el hito de los 4 millones refleja la extraordinaria confianza que nuestros clientes han depositado en la TVS HLX. Desde la capacitación de emprendedores hasta la conexión de comunidades, se ha ganado su lugar como socio de movilidad de confianza. Es un producto seguro, duradero y de calidad superior, respaldado por un excelente servicio posventa de nuestros socios minoristas, con piezas originales fácilmente disponibles y una amplia red de técnicos formados en todas las zonas geográficas. Cuenta con una amplia red de socios minoristas de financiación, lo que facilita la adquisición».

A lo largo de los años, la experiencia del cliente con la TVS HLX se ha ido enriqueciendo gracias a la incorporación de las opiniones de los clientes en las adiciones y actualizaciones. Los neumáticos sin cámara, los faros LED, los frenos de disco, el velocímetro semidigital, la tecnología IOC, los mecanismos antirrobo y la telemática han sido características pioneras para este segmento. La suspensión superior, el motor ecológico, los gráficos con atractivos colores, el ahorro de combustible y la mayor vida útil del motor se suman a la convincente propuesta de valor.

La gama TVS HLX comenzó con la HLX Plus, con el propósito de impulsar el progreso, y con los años se añadieron la HLX 125 4G, HLX 125 5G, HLX 150 y HLX 150X a medida que crecía la demanda. La HLX 150 DISC y la HLX 150 F están orientadas a un segmento en crecimiento que se ha creado para satisfacer las necesidades de reparto y desplazamientos por toda la geografía.

La serie HLX superó el millón de unidades vendidas a mediados de 2019. El último millón, de un total de 4 millones de clientes, se consiguió en los últimos 24 meses.

