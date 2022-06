La UA suspende su participación en las conversaciones en Sudán por "falta de transparencia y honestidad"

Los contactos buscan poner fin a la crisis tras el golpe de Estado de octubre de 2021

MADRID, 22 Jun. 2022 (Europa Press) -

La Unión Africana (UA) ha anunciado la suspensión de su participación en el mecanismo trilateral que media en las conversaciones en Sudán para poner fin a la crisis tras el golpe de Estado de octubre de 2021 y ha apuntado a una "falta de transparencia y honestidad".

"La UA no puede continuar en un proceso que carece de transparencia, honestidad e inclusión, así como respeto a todos los actores, a los que se debe tratar con el mismo respeto", ha explicado el representante de la UA en Sudán, Mohamed Belaiche.

Así, ha señalado que "siguiendo órdenes de la cúpula de la UA, se ha decidido no seguir participando en reuniones ocultas, evasivas y opacas, en un ambiente excluyente", según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune. La UA es parte del mecanismo trilateral junto a Naciones Unidas y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD).

El anuncio ha llegado tras el segundo encuentro celebrado el lunes entre las autoridades militares y la coalición civil Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), mediadas por Estados Unidos y Arabia Saudí, para intentar que esta última participe en las conversaciones, que por el momento está boicoteando.

En declaraciones al citado portal de noticias, Belaiche ha destacado que la UA apoya el diálogo en Sudán y ha manifestado que retomará su participación si la situación cambia. "La UA no se ha retirado del mecanismo, pero no puede continuar con reuniones en una atmósfera que no sea de transparencia, no exclusión, respeto y honestidad", ha argüido.

Por otra parte, ha señalado que no se debe repetir lo sucedido en 2019, cuando el acuerdo político para la transición tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir se limitó a las FFC. "Hay partidos políticos a los que no se puede excluir del diálogo y todo el mundo debe participar, excepto los prohibidos por la ley", ha zanjado.

El golpe de Estado de octubre derivó en la destitución del primer ministro civil, Abdalá Hamdok, y en la suspensión de Sudán en el seno de la UA, si bien las presiones internacionales derivaron un acuerdo para restituirle en el cargo en noviembre, lo que provocó que perdiera apoyo entre las fuerzas opositoras y revolucionarias.

Sin embargo, Hamdok presentó su dimisión en enero en protesta contra la represión de las movilizaciones y después de que las autoridades militares expulsaran del Ejecutivo a diversas agrupaciones civiles argumentando que actuaban contra los intereses del Estado.

Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019 contra Al Bashir, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno había iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.