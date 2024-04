La UAX Rafa Nadal School of Sport y la Universidad de Duke acuerdan un programa de intercambio de estudiantes

La Universidad Alfonso X El Sabio Rafa Nadal School of Sport y la Universidad de Duke han acordado una colaboración que incluirá un programa de intercambio de estudiantes y la posibilidad de realizar el Trabajo Fin de Máster (TFM) en la universidad estadounidense.

Ambas entidades han rubricado un acuerdo marco de colaboración que les permitirá poner en marcha diferentes iniciativas y programas de intercambio que impulsarán los conocimientos en gestión deportiva de sus alumnos, según anunció la UAX este jueves.

Duke es una de las referencias del deporte universitario de los Estados Unidos y su experiencia en este campo servirá a los estudiantes del máster para enriquecer sus conocimientos y estudiar su exitoso modelo, de modo que, esta alianza, ofrecerá un conocimiento exclusivo y global que les ofrecerá un valor diferencial en su formación. Entre las áreas temáticas que podrán abordar durante su estancia están los modelos de negociación y decisión, el liderazgo, la investigación de mercados, la gestión de marcas, la estrategia de precios o el análisis competitivo.

Además, los estudiantes del MBA in Sports Management podrán aprovechar esta experiencia para realizar su TFM mientras analizan y estudian el modelo del deporte universitario americano. Se trata de una oportunidad única que les ofrecerá una perspectiva global de la gestión deportiva y un complemento a sus estudios en la UAX Rafa Nadal School of Sport, en las instalaciones del 'Fuqua School of Business' de Duke.

De igual manera, estudiantes del campus oeste de la Universidad de Duke llegarán a la UAX Madrid Chamberí, el campus que UAX tiene ubicado en el distrito madrileño de Chamberí, para enriquecerse cultural y académicamente junto a un claustro de profesores formado por referentes en el mundo del management deportivo en España.

Ambas instituciones se sitúan como líderes en el campo del management y el business deportivo, un sector que cada día se profesionaliza más y que demanda talento experto en la materia con unos conocimientos adecuados y específicos sobre la industria deportiva a nivel nacional e internacional.

Este intercambio es sólo el punto de partida del acuerdo marco de colaboración que han firmado UAX Rafa Nadal School of Sport y la Universidad de Duke, que contará con más iniciativas y proyectos conjuntos en los próximos meses, indicaron desde la UAX.