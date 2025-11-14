La UCO se persona en varias sedes de Acciona por una pieza separada del caso Koldo
La UCO se persona en varias sedes de Acciona por una pieza separada del caso Koldo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes a varias sedes de la empresa Acciona dentro de una derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, los agentes de la UCO se encuentran en sedes de la empresa en Bilbao y Madrid por unas diligencias declaradas secretas en una pieza separada de la instrucción del Tribunal Supremo.
El informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE apuntaba a posibles irregularidades en las adjudicaciones a Acciona de la obra del túnel de Belate, en Navarra.
LA NACION
Más leídas
- 1
Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
- 2
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
- 3
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 4
“Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app