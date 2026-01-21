La ucraniana Oliynykova quiere la prohibición de las tenistas rusas y bielorrusas

La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova pidió que se prohíba la participación en el circuito a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y a otras jugadoras bielorrusas y rusas, afirmando que es "muy injusto" que sigan compitiendo mientras continúa la invasión rusa a Ucrania.

Oliynykova, de 25 años, cuyo padre lucha en el frente en el conflicto, debutó en un Grand Slam en el Abierto de Australia el martes, donde perdió contra la defensora del título, la estadounidense Madison Keys.

Asistió a la rueda de prensa posterior al partido con una camiseta que llevaba el lema: "Necesito su ayuda para proteger a las mujeres y los niños ucranianos, pero no puedo hablar de ello aquí".

Según las normas de los Grand Slam, los jugadores tienen prohibido hacer declaraciones políticas en las sedes de las competiciones.

Sin embargo, en una entrevista con el periódico Melbourne Age el miércoles criticó a las jugadoras rusas y bielorrusas, que compiten bajo una bandera blanca neutral como deportistas independientes.

"Creo que es muy injusto que no sean descalificadas del tenis, como ocurre en otros deportes", declaró.

"Porque sé que la imagen que se proyecta es la de todas nosotras, las tenistas, jugando, pero la gente no ve lo que hay detrás".

Sabalenka, de nacionalidad bielorrusa, ha declarado en otras ocasiones que el deporte "no tiene nada que ver con la política".

Bielorrusia es un estrecho aliado de la Rusia de Vladimir Putin.

Oliynykova afirmó que no habla con las jugadoras rusas y bielorrusas en los vestuarios ni en las canchas de entrenamiento. "No me comunico con ellas. Pero, como saben, la gente no está informada sobre esto y si tengo que decirlo, lo diré, porque me parece injusto".

A diferencia de otras tenistas profesionales ucranianas, Oliynykova sigue viviendo y entrenando en su país a pesar de la constante amenaza de los ataques rusos.

Poco antes de viajar a Australia, la natural de Kiev estuvo a punto de ser alcanzada por uno de estos ataques.

"Hubo una explosión cerca de mi casa y un dron impactó en la casa de enfrente", relató. "Mi apartamento tembló literalmente a causa de la explosión".

Otra tenista ucraniana, Marta Kostyuk, también se ha pronunciado abiertamente sobre la guerra y se niega a estrechar la mano de las jugadoras rusas y bielorrusas, la última de ellas Sabalenka, tras perder en la final del torneo WTA de Brisbane, en Australia.