La UE aboga por escuchar a los jóvenes y por atajar las causas de la violencia criminal en Latinoamérica

La Uni贸n Europea ha abogado este jueves por abordar las "causas de la violencia" criminal y pandillera en los j贸venes de Am茅rica Latina y el Caribe, "la 煤nica regi贸n del mundo donde el fen贸meno de la violencia infantil est谩 aumentando" y provoca la muerte de tres adolescentes cada hora, por lo que ha instado a escucharlos en la formulaci贸n de pol铆ticas p煤blicas.

As铆 lo ha defendido la comisaria europea de Alianzas Internacionales, Jutta Urpilainen, en el segundo encuentro 'La hora de el PAcCTO - J贸venes frente al crimen: una apuesta de futuro', donde se ha abordado la cooperaci贸n comunitaria con las instituciones y organizaciones latinoamericanas para atajar el problema de la criminalidad que afecta a los j贸venes.

"En el tiempo que dura este encuentro, tres adolescentes morir谩n en Am茅rica Latina y el Caribe, es la terrible estad铆stica que corona la punta del iceberg de una de las realidades m谩s duras de nuestro siglo: el estrechamiento de las oportunidades para prosperar de toda una generaci贸n", ha lamentado en el encuentro virtual la directora de la Fundaci贸n Internacional y para Iberoam茅rica de Administraci贸n y Pol铆ticas P煤blicas (FIIAPP), Anna Terr贸n.

Urpilainen tambi茅n ha calificado esta estad铆stica de "demoledora", y ha indicado que existen dos opciones ante el crimen organizado. "Podemos retroceder o podemos levantarnos e impulsar el cambio", ha precisado, para asegurar que la UE est谩 comprometida con la segunda opci贸n, por lo que han lanzado un pacto con la regi贸n, aunque espera llevar la cooperaci贸n 路a煤n mas lejos". Para esto, no obstante, se necesita "abordar las causas subyacentes".

Se trata de una generaci贸n que enfrenta "enormes dificultades para contar con un empleo digno que le permita desplegar toda su fuerza y todo su potencial", ha detallado Terr贸n, algo que es "especialmente cierto en Latinoam茅rica y el Caribe, la 煤nica regi贸n del mundo donde el fen贸meno de la violencia infantil est谩 aumentando, y donde la pobreza que seguir谩 a la pandemia podr谩 hacer crecer en los pr贸ximos meses la violencia asociada a la desesperaci贸n".

Terr贸n tambi茅n ha lamentado que se trata de una violencia "cuyo criminal relato y est茅tica se ha globalizado, atrayendo tambi茅n a otros j贸venes en otros lugares del mundo a un espejismo de refugio ante su falta de oportunidades" y ha detallado que "los m谩s j贸venes son carne de ca帽贸n para las bandas o grupos criminales tanto en el reclutamiento como a la hora del castigo". Algo que es especialmente cierto en el caso de las chicas, "sobre las que se suma adem谩s una violencia especialmente repugnante, la violencia sexual".

En este contexto, la directora de la FIIAPP ha defendido que "cualquier pol铆tica p煤blica que quiera ser eficaz en el combate contra el crimen organizado debe contar con las personas j贸venes para formular medidas adecuadas a su realidad". "No se trata de formular pol铆ticas para ellos, sino de trabajar con ellos, aprovechando su talento, creatividad e impulso para escribir un futuro distinto".

Reinserci贸n y creaci贸n de oportunidades

En el encuentro tambi茅n han participado dos j贸venes de El Salvador que, tras varios pasos por prisi贸n y con la ayuda de organizaciones internacionales y ONGs, lograron rehabilitarse y dejar atr谩s las pandillas. Antonio y Daniel, dos nombres ficticios, han destacado que al pertenecer a un grupo armado les parec铆a que eran escuchados en la pandilla, y que les otorgaba un respeto que no cre铆an poder obtener por medios legales.

En este sentido, Antonio ha manifestado que "una cosa es querer cambiar y otra es encontrar la opciones para poder hacerlo", as铆 que, tras 20 a帽os en la c谩rcel y con la ayuda de una ONG que le permiti贸 aprender un oficio y le proporcion贸 los medios para que abriera su propia barber铆a, lo que aconseja a los j贸venes de la regi贸n es que "sepan valorar a la familia y escuchen los consejos", porque, de lo contrario, las consecuencias son "destrucci贸n personal y familiar".

Antonio tambi茅n ha aprovechado su interlocuci贸n para denunciar las condiciones que se viven en los centros penitenciarios salvadore帽os, donde hay "represi贸n en las prisiones", no se permiten visitas, no hay derechos de salud ni educaci贸n, algo que "antes s铆 se ten铆a".

Tambi茅n han tenido la oportunidad de participar otros j贸venes que han aportado su visi贸n y experiencia con el crimen organizado. Uno de ellos ha sido el ex viceministro de Seguridad Ciudadana de Per煤 Nicol谩s Zevallos, quien ha explicado que "el crimen organizado ofrece estructuras que permiten satisfacer necesidades y aspiraciones econ贸micas y sociales que el entorno legal no propone", pero que a煤n as铆 "en la regi贸n la mayor parte de los j贸venes no se involucran en el crimen organizado".

Por eso, ha abogado, se debe analizar "qu茅 est谩n haciendo estos j贸venes para replicarlo y extenderlo", mientras que "uno de los puntos que hay que priorizar para redactar pol铆ticas p煤blicas es generar oportunidades no solo desde la perspectiva econ贸mica, sino tambi茅n en el sentido de pertenencia a la comunidad, construcci贸n de redes comunitarias y de soporte familiar".

La directora de la Fiscal铆a Especializada en Delitos en Raz贸n de G茅nero y Juvenil de Bolivia, Pilar D铆az, ha incidido, por otro lado, en que en su pa铆s, y en la mayor铆a de la regi贸n "el problema mayor es el problema de los recursos econ贸micos", as铆 como "los conflictos familiares internos", mientras que ha instado a "dar posibilidades a los j贸venes para que puedan estudiar, buscar un trabajo o profesiones t茅cnicas e ir solventando el problema de sus familias".

EL Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) es un programa de cooperaci贸n internacional financiado por la Uni贸n Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en Am茅rica Latina a trav茅s del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado.