La UE abre investigación a Meta por prácticas anticompetitivas en la IA de Whatsapp

La Unión Europea inició este jueves una investigación contra el gigante tecnológico estadounidense Meta por una posible infracción de las normas de competencia relacionadas con las funciones de inteligencia artificial (IA) de su aplicación de mensajería WhatsApp.

La Comisión Europea explicó en un comunicado que una nueva política anunciada por Meta "podría impedir que terceros proveedores" de IA "ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp", lo que, de confirmarse, constituiría un abuso de posición dominante.

Actualmente, explicó la UE, WhatsApp permite a las empresas comunicarse con sus clientes a través de su plataforma, y algunas lo hacen utilizando servicios de IA desarrollados por proveedores independientes de Meta, casa matriz de otras plataformas como Facebook e Instagram.

Pero, según la Comisión, las nuevas normas de funcionamiento anunciadas por la compañía californiana podrían impedir el acceso a los proveedores externos, en beneficio de su propio servicio, denominado Meta AI.

Meta ya era objeto desde julio de una investigación en Italia relacionada con el despliegue de su asistente de IA en WhatsApp, ya que la autoridad de competencia de ese país consideró que podría perjudicar a sus competidores.

fpo/cjc/arm/pb