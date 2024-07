La UE abre procedimiento contra siete países por déficits excesivos

La Unión Europea anunció este viernes la apertura de un procedimiento formal contra siete países que registran un nivel excesivo de déficit que viola las normas presupuestarias, incluyendo Francia, la segunda economía del bloque de los 27.

Estos procedimientos afectan a Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia, anunció en un comunicado el Consejo Europeo.

Conocido como "procedimiento de déficit excesivo", el mecanismo da inicio a un proceso que obliga a los países indicados a negociar un plan con las autoridades europeas de Bruselas para volver a encarrilar sus niveles de déficit o de deuda.

Los siete países que registran déficits, es decir cuyo gasto público supera los ingresos, tienen un débito superior al 3% de sus respectivos PIB, lo que constituye una violación de las reglas fiscales del bloque.

Los países de la UE con un ratio déficit/PIB más alta el año pasado fueron Italia (7,4%), Hungría (6,7%), Rumania (6,6%) y Polonia (5,1%).

El déficit de Francia alcanzó el 5,5% en 2023, pero una reducción parece difícil debido a la incertidumbre política tras los resultados de las elecciones legislativas anticipadas en las que la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP) ganó, pero quedó lejos de la mayoría absoluta.

Esta alianza de izquierda defiende un mayor gasto público, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, considera que nadie ganó las legislativas a dos vueltas del 30 de junio y el 7 de julio y hay dudas sobre si el mandatario nombrará como primer ministro a un candidato de propuesto por el NFP.

El Consejo también señaló que Rumanía "no tomó medidas efectivas" para abordar su déficit, a pesar de ser objeto de un procedimiento similar en 2020, en base a los datos de 2019, y por lo tanto estaría bajo vigilancia.

Como próximo paso, los países tendrán hasta septiembre para enviar planes a mediano plazo sobre cómo rectificarán la brecha.

Luego, en noviembre, la Comisión Europea entregará sus evaluaciones de los planes con detalles sobre el camino que deben tomar para volver a la salud fiscal.

Esta es la primera vez que la UE reprende a Estados del bloque desde que suspendió las reglas del pacto de estabilidad presupuestaria a raíz de la pandemia de coronavirus de 2020.

Esa suspensión se extendió ante la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania, para permitir que los países del bloque puedan apuntalar a empresas y hogares con dinero público.

En ese período, la UE dedicó dos años a la reforma de las normas presupuestarias para dar mayor margen de maniobra a la inversión en áreas sensibles.

No obstante, mantuvo dos objetivos centrales: la deuda de un Estado no debe superar el 60% del PIB, con un déficit público de no más del 3%.

