La UE abre una investigación a X por las imágenes sexualizadas de Grok, según una eurodiputada

LONDRES, 26 ene (Reuters) -

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, por la producción de imágenes explícitas, según dijo este lunes Regina Doherty, diputada del Parlamento Europeo en representación de Irlanda.

"Acojo con satisfacción la decisión de la Comisión de abrir una investigación formal. Cuando surgen informaciones creíbles de que los sistemas de IA se utilizan de forma que perjudican a mujeres y niños, es esencial que la legislación de la UE se examine y se aplique sin demora", dijo Doherty.

La Comisión Europea no respondió inmediatamente cuando se le preguntó si se había abierto una investigación.

