La UE abrirá una investigación de competencia a Meta por el uso de IA en WhatsApp, según el FT

Bruselas planea una nueva investigación de defensa de la competencia a Meta Platforms por su despliegue de funciones de inteligencia artificial en WhatsApp, informó el jueves el Financial Times, lo que pone de relieve el creciente escrutinio del uso de la IA generativa por parte de las grandes tecnológicas en las grandes plataformas.

La Comisión se dispone a abrir una investigación sobre cómo la empresa de California integró su sistema Meta AI en el servicio de mensajería a principios de este año, dijo el FT, que se basa en dos fuentes.

Meta AI, un chatbot y asistente virtual, está integrado en la interfaz de WhatsApp desde marzo de 2025 en todos los mercados europeos.

Meta y la Comisión Europea no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios fuera del horario laboral.

Un portavoz de Meta y la Comisión no quisieron hacer comentarios al FT.

