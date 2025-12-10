La UE acelerará los proyectos de redes eléctricas para limitar los precios de la energía

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 10 dic (Reuters) -

La Unión Europea está dispuesta a recortar drásticamente los plazos de concesión de permisos e introducir una planificación descendente de la infraestructura de la red eléctrica en toda Europa, en su lucha por los elevados precios de la energía que, según los ejecutivos del sector, restan competitividad a Europa frente a sus competidores extranjeros.

Los precios de la energía industrial en Europa son más del doble que en Estados Unidos y China. Los fabricantes nacionales que consumen mucha energía afirman que disuaden de invertir en el continente.

El miércoles, la Comisión Europea publicará propuestas legislativas para reducir los plazos de aprobación de proyectos energéticos por parte de las autoridades de toda la UE, como parte de un intento de acelerar la modernización de las redes eléctricas de los países, según los borradores de las propuestas, a los que tuvo acceso Reuters.

Para los proyectos de red, el plazo sería de dos años, frente a los plazos de espera actuales de hasta una década. Si las autoridades no responden en los nuevos plazos, los permisos se aprobarán automáticamente, según el borrador.

Un grave apagón en la península ibérica este año puso de manifiesto la falta de interconectores entre países para que la energía fluya a las zonas más necesitadas.

Bruselas también elaborará planes centralizados de la UE para las infraestructuras eléctricas transfronterizas y pondrá en marcha un proceso de "colmado de lagunas" para solicitar propuestas de proyectos en caso de que no existan. La UE ha destinado 30.000 millones de euros de su presupuesto 2028-2034 a proyectos energéticos transfronterizos.

Años de retraso en las inversiones han dado lugar a redes envejecidas que no pueden absorber el creciente suministro europeo de energía renovable fluctuante. Los generadores eólicos y solares se apagan a menudo para evitar sobrecargar las redes, desperdiciando electricidad renovable de bajo coste y disparando los costes.

Los proyectos de energía eólica con más de 500 gigavatios de capacidad potencial están a la espera de permisos para conectarse a la red europea, según datos del sector.

Bruselas también planea eliminar la obligación de que los proyectos de red se sometan a evaluaciones medioambientales, con la esperanza de acelerar la construcción. Activistas han criticado este plan.

(Información de Kate Abnett; edición de David Gregorio; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)