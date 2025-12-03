La UE actualiza sus directrices de asilo para sirios un año después de la caída de Assad

BARCELONA (AP) — La Unión Europea emitió el miércoles una guía actualizada para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios que refleja las nuevas condiciones en Siria un año después de la caída de Bashar Assad. Los cambios pueden influir en el resultado de las solicitudes de asilo de unos 110.000 sirios que aún esperaban una decisión de asilo a finales de septiembre.

La Agencia de Asilo de la Unión Europea afirmó que los opositores de Assad y los evasores del servicio militar "ya no están en riesgo de persecución".

Sin embargo, la agencia señaló que otros grupos pueden considerarse en riesgo en la Siria posAssad, incluyendo personas afiliadas al antiguo gobierno y miembros de los grupos étnico-religiosos alauíes, cristianos y drusos.

Aunque las decisiones sobre las solicitudes de asilo se toman a nivel nacional, la guía de la agencia se utiliza para informar a los 27 estados miembros de la UE, así como a Noruega y Suiza. El objetivo es crear una mayor coherencia entre las 29 naciones que otorgan protección internacional.

El número de sirios que solicitaron asilo disminuyó de forma significativa, de 16.000 en octubre de 2024, antes de la caída de Assad, a 3.500 en septiembre de 2025. Aun así, los sirios tenían el mayor número de casos pendientes de decisión en primera instancia.

El conflicto en Siria que comenzó en marzo de 2011 mató a casi medio millón de personas y desplazó a la mitad de la población del país antes de la guerra, que era de 23 millones. Más de 5 millones de sirios huyeron del país como refugiados. Aunque la mayoría buscó cobijo en países vecinos como Turquía, muchos también se dirigieron a Europa, contribuyendo a la crisis de refugiados en el continente en 2015.

La agencia de asilo dijo que la situación en Siria se "considera mejorada pero volátil" desde la caída de Assad en diciembre de 2024, y que "la violencia indiscriminada continúa ocurriendo" en ciertas partes de Siria.

Muchos sirios tenían grandes esperanzas después de que Assad fuera derrocado en una ofensiva por grupos insurgentes a principios de diciembre. Sin embargo, los asesinatos religiosos contra miembros de la minoría alauí de Assad en la región costera de Siria y contra la minoría drusa en la provincia sureña de Sweida a principios de este año han cobrado cientos de vidas.

Aun así, la agencia dijo que ahora considera que Damasco, la capital, es segura.

La agencia también citó a otros dos grupos que viven en Siria que deberían seguir siendo elegibles para el estatus de refugiado: las personas LGBTQ+ y los palestinos en Siria que ya no reciben asistencia o protección de Naciones Unidas.

Desde la caída de Assad en diciembre, más de 1 millón de personas han regresado a Siria y casi 2 millones de personas se han trasladado dentro del país para regresar a sus regiones de origen, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

