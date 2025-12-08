La UE actuará para desbloquear los cuellos de botella de la red eléctrica, según borradores

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 8 dic (Reuters) -

La Unión Europea planea redoblar sus esfuerzos para desarrollar infraestructuras energéticas transfronterizas con el objetivo de aliviar los costosos cuellos de botella y acelerar la construcción de nuevas redes eléctricas, según borradores de documentos al que tuvo acceso Reuters.

Los países de la UE han invertido considerablemente en energías renovables de bajo coste, pero la modernización y ampliación de la red no han estado a la altura. Como consecuencia, la producción eólica y solar se reduce cada vez más para evitar la sobrecarga de las redes, con el consiguiente derroche de electricidad y aumento de los costes para los consumidores.

Para solucionar este problema, la Comisión Europea elaborará un plan europeo centralizado de infraestructuras eléctricas transfronterizas y colaborará con los operadores de las redes y las empresas para poner en marcha los proyectos, según el proyecto de propuesta que se publicará el miércoles.

La falta de inversión en la red ha contribuido a los elevados precios de la energía en Europa, que son entre dos y tres veces superiores a los de China y Estados Unidos, una queja frecuente de las industrias que afirman que las elevadas facturas merman la competitividad.

"El desarrollo de la red puede aportar un valor añadido real y ahorrar costes a los europeos", afirma el borrador del documento. La inversión de US$5.000 millones en redes reduciría en US$8.000 millones el coste global del sistema eléctrico.

REDES OBSOLETAS ENCARECEN LA FACTURA ENERGÉTICA

Si no se actúa, la UE podría verse obligada a reducir hasta 310 teravatios hora (TWh) de generación de energía renovable en 2040 debido a las limitaciones de la red, según el borrador. En comparación, los hogares de la UE consumieron 691 TWh de electricidad en 2023, según datos oficiales.

Según un segundo borrador, la Comisión propondrá modificar la legislación de la UE para que los Gobiernos puedan eximir a los proyectos de red de la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental, alegando que los largos retrasos pueden paralizar los proyectos durante años. Los proyectos de energías renovables y almacenamiento a pequeña escala ya no necesitarían permisos medioambientales.

Un portavoz de la Comisión declinó una solicitud de comentarios sobre el proyecto. Cualquier cambio en la legislación de la UE requerirá la aprobación de los países de la UE y del Europarlamento.

La propuesta también establece plazos más cortos para que las autoridades aprueben los permisos relacionados con la red, incluido un límite de seis meses para las nuevas estaciones de recarga de vehículos eléctricos.

Si las autoridades no responden en ese plazo, los permisos se concederán automáticamente, una medida destinada a reducir drásticamente los retrasos de años en algunos países de la UE. (Información de Kate Abnett; edición de Louise Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)