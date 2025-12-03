La UE acuerda eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 3 dic (Reuters) - La Unión Europea acordó el miércoles eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027 como parte de un esfuerzo para poner fin a la dependencia energética que el bloque tiene desde hace décadas.

Representantes de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo en las primeras horas del miércoles sobre las propuestas presentadas por la Comisión Europea en junio para poner fin a los envíos del antiguo principal proveedor de gas de la UE tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Según el acuerdo, la Unión Europea detendrá permanentemente la importación de gas ruso y avanzará hacia una eliminación progresiva del petróleo ruso. Las importaciones de gas natural licuado cesarán a finales de 2026 y las de gas por gasoducto a finales de septiembre de 2027.

"Hoy ponemos fin a estas importaciones de forma permanente. Al agotar el arsenal de Putin, nos solidarizamos con Ucrania y ponemos la mira en nuevas asociaciones energéticas y oportunidades para el sector", dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado. Para los contratos a corto plazo celebrados antes del 17 de junio de este año, la prohibición se aplicará a partir del 25 de abril de 2026 para el gas natural licuado y a partir del 17 de junio de 2026 para el gas por gasoducto.

Para los contratos a largo plazo celebrados antes del 17 de junio, las fechas límite serán principios de 2027 y principios de octubre de 2026, aunque habrá una posible prórroga de un mes para los miembros de la UE que tengan dificultades para alcanzar los niveles de almacenamiento requeridos.

Ambas categorías de importaciones de gas estarán sujetas a autorización previa, salvo las procedentes de países que tengan una producción importante de gas y que prohíban o restrinjan las importaciones de gas ruso.

En octubre, Rusia representaba el 12% de las importaciones de gas de la UE, frente al 45% antes de su invasión de Ucrania en 2022, y Hungría, Francia y Bélgica eran algunos de los países que seguían recibiendo suministros.

La Comisión también se ha comprometido a eliminar progresivamente las importaciones restantes de petróleo de Rusia para finales de 2027, con una propuesta legislativa que se presentará a principios del próximo año.

Según el acuerdo del miércoles, los miembros de la UE presentarán a la Comisión antes del 1 de marzo planes de "diversificación nacional" en relación con el suministro de petróleo y gas, y deberán notificar al ejecutivo comunitario si tienen contratos de suministro de gas ruso o prohibiciones nacionales en vigor.

La Comisión emitirá recomendaciones basadas en esta información. (Información de Philip Blenkinsop y Sudip Kar-Gupta en Bruselas y Angela Christy en Bengaluru; edición de Muralikumar Anantharaman y Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela)