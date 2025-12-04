La UE acuerda flexibilizar el etiquetado de vino con bajo alcohol y potenciar la exportación

BRUSELAS, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha alcanzado este jueves un acuerdo provisional sobre una batería de medidas para apoyar al sector del vino, dando más ayudas y flexibilidad a los viticultores con la idea de favorecer la comercialización del producto, incluyendo más margen para el etiquetado del vino con bajo nivel de alcohol.

El acuerdo contempla que el término "sin alcohol" y la expresión 0,0% se pueda usar cuando la graduación del producto no supera el 0,05% en volumen. Por su parte, aquellos productos con un bajo nivel de alcohol, por encima del 0,5% en volumen y al menos un 30% por debajo del grado alcohólico de la categoría de vino deberán etiquetarse como productos con "alcohol reducido".

Para proteger a los productores ante desastres naturales o brotes de enfermedades, la normativa prevé que dispongan de un año adicional para plantar o replantar las vides afectadas de variedades de uva para producción de vinos.

Además, respecto a las ayudas de la UE para el arranque de viñas, el paquete incluye que el límite nacional de pagos para la destilación de crisis y la vendimia en verde se fije en el 25% de los fondos disponibles, por encima de la propuesta inicial de la Comisión Europea del 20%.

APOYO A LA EXPORTACIÓN

Otras medidas del paquete tienen que ver con el apoyo a las organizaciones de productores que gestionan denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP), incluyendo iniciativas para favorecer el enoturismo.

Además, la UE financiará parte de las campañas de promoción de los vinos europeos de calidad en terceros países. Fondos europeas cubrirán hasta el 60%, mientras que los Estados miembros podrán añadir hasta el 30% para pymes y 20% para empresas más grandes, con el fin de cubrir prácticamente la totalidad de los gastos de publicidad, eventos, ferias y estudios, con un plan de financiación de hasta 3 años, renovable hasta un total de 9 años.

"ACUERDO HISTÓRICO", SEGÚN EL PP

De lado del PP, han celebrado el "acuerdo histórico" para que el sector del vino cuente con fondos y medidas concretas para afrontar la crisis del sector y fortalecer su competitividad. La eurodiputada Esther Herranz, ponente de la batería de normas, ha asegurado que el acuerdo alcanzado "proporciona al sector herramientas para hacer frente a la profunda crisis que está experimentando".

"Incluye medidas para regular la oferta en línea con la demanda, como la opción de financiar medidas de arranque con fondos europeos, garantizando así la igualdad de oportunidades para los viticultores en los diferentes Estados miembros", ha valorado.

Este acuerdo provisional deberá ahora ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de que las nuevas normas puedan entrar en vigor.