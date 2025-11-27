La UE acuerda nuevas normas de protección contra el fraude en internet

BRUSELAS, 27 nov (Reuters) -

Los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo han acordado nuevas normas para obligar a los bancos y otros proveedores de servicios de pago a proteger mejor a sus clientes contra el fraude en internet, las comisiones ocultas y las filtraciones de datos, según informó el jueves la Eurocámara.

El nuevo conjunto de normas responsabilizará a los proveedores de servicios de pago de cubrir las pérdidas de los clientes si no aplican mecanismos adecuados de prevención del fraude y les obligará a congelar las transacciones sospechosas.

Las normas también otorgan a las plataformas en internet la responsabilidad de retirar los anuncios fraudulentos, ya que las plataformas que no lo hagan serán responsables de los costes que los bancos hayan realizado para reembolsar a sus clientes por fraudes relacionados.

La legislación debe dar más claridad a las comisiones de pago, garantizar un mejor acceso al efectivo en las zonas rurales y facilitar a los proveedores de pagos la recepción de información de los bancos.

También obligaría a los bancos a garantizar el acceso a la atención al cliente humana y no limitarlo a los chatbots.

El Parlamento y los Estados miembros tendrán que adoptar formalmente las normas antes de que entren en vigor. (Información de Alessandro Parodi; edición de Bart Meijer; edición en español de María Bayarri Cárdenas)