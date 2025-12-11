La UE acuerda nuevas normas para reforzar el apoyo y protección jurídica de las víctimas de delitos graves

BRUSELAS, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han alcanzado esta noche un acuerdo para reforzar la protección jurídica y el apoyo asistencial a las víctimas de delitos graves de forma armonizada en todos los países de la Unión Europea, incluido un número de asistencia común para todo el territorio comunitario.

La reforma, que necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptado y entrar en vigor, prevé líneas telefónicas y herramientas digitales específicas de apoyo, garantías de acceso a la atención de salud sexual y reproductiva para las víctimas de violencia sexual y el compromiso de que las víctimas sean el centro en la evaluación de las necesidades y apoyo.

"Facilita la denuncia de delitos para evitar la impunidad, refuerza la protección de las víctimas más vulnerables, moviliza recursos adicionales y refuerza los derechos y salvaguardias de las víctimas", ha expresado en un comunicado el coponente de la Eurocámara en las negociaciones y presidente de la comisión de Justicia e Interior, Javier Zarzalejos (PP).

La presidenta de la comisión europarlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad, Lina Gálvez (PSOE), por su parte, ha destacado que es una nueva directiva "muy oportuna" y destacado que entre las novedades se garantiza la protección de la privacidad de las víctimas (incluida la confidencialidad de sus datos personales) y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. "Las mujeres y las niñas ya soportan el peso de la violencia sexual, negarles la atención que necesitan habría sido una forma de aumentar ese daño de manera inaceptable e ilegal", ha razonado.

La nueva reglamentación europea fortalecerá, por tanto, los derechos de las víctimas durante los procesos penales --por ejemplo con apoyo psicológico en los tribunales--, la asistencia jurídica durante el juicio a las víctimas con recursos insuficientes y la agilización del pago de la indemnización concedida por el infractor.

También deberá establecer líneas telefónicas de ayuda para proporcionar información, apoyo y poner a la víctima en contacto con los servicios pertinente. Este apoyo deberá estar disponible tanto desde un número común en toda la UE (116 006) con en plataformas online.

Además, la posibilidad de denunciar delitos penales ya sea en persona u online deberá estar garantizado para todos los ciudadanos en la UE, incluido aquellos con libertad restringida, presos o personas internadas en centros de atención institucional o centros de migrantes de terceros países. Del mismo modo, la norma prevé que deba facilitarse la denuncia por parte de terceros a través de organizaciones de la sociedad civil.

Otra medida es que las víctimas con necesidades específicas cuenten con servicios de apoyo disponibles, capaces de realizar una evaluación individual por profesionales especializados.

También se deberá asegurar apoyo específico a quienes necesiten protección física y se encuentren en situaciones de riesgo para su vida o sean víctimas de violencia sexual. En este ámbito, el acuerdo deja claro que en los países en donde sea legal el acceso a anticonceptivos de emergencia y acceso al aborto estas opciones deberán ponerse a disposición de las víctimas, que también deberán recibir tratamientos de profilaxis posterior a la exposición y realizarles pruebas de infecciones de transmisión sexual.

Finalmente, el nuevo marco europeo deberá garantizar los más altos estándares de protección y apoyo a las víctimas infantiles, adoptando un enfoque adaptado a los niños e incluyendo diversos servicios --examen médico, apoyo psicológico, grabación en vídeo de testimonios, denuncia de delitos--, incluso dentro de las mismas instalaciones si es posible.