La UE acusa a Meta y TikTok de violar las normas de contenido digital del bloque

La Unión Europea acusó el viernes a Meta y TikTok de infringir la normativa sobre contenidos digitales, lo que podría acarrear multas significativas para ambos grupos.

En primer lugar, la Comisión Europea reprocha a ambos grupos no haber proporcionado a los investigadores un acceso adecuado a sus datos internos como exige la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE.

Paralelamente, Bruselas acusó a Meta de no haber implementado mecanismos de denuncia y tratamiento de contenidos ilegales en Facebook e Instagram que sean fácilmente accesibles y sencillos de usar, como lo prevé la DSA, y de obstaculizar el derecho de los usuarios a impugnar la eliminación de sus contenidos.

