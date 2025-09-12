La UE adelantará la revisión de los objetivos de emisiones de los vehículos para 2035

BRUSELAS, 12 sep (Reuters) - La Comisión Europea adelantará de 2026 a fines de este año la revisión de sus objetivos de emisiones de CO2 para 2035, según informaron fuentes comunitarias el viernes, después de que la jefa del Ejecutivo comunitario recibió a ejecutivos del sector del automóvil para debatir el futuro de la industria.

La UE ha fijado un objetivo de reducción del 100% de las emisiones de CO2 de los autos y furgonetas nuevos para 2035, que los grupos del sector automovilístico han afirmado que ya no es factible. El objetivo se ha interpretado como el fin del motor de combustión interna en los vehículos nuevos.

Según un miembro del equipo del vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, la revisión se centrará de forma específica en las furgonetas. Las furgonetas eléctricas tienen una cuota de mercado de sólo el 8,5% de todas las nuevas vendidas en la UE, cerca de la mitad de la cuota de los vehículos eléctricos.

Aún no están claros los detalles de una nueva propuesta sobre el objetivo de 2035, pero podría incluir combustibles neutros en CO2, como los biocombustibles, que podrían seguir alimentando motores de combustión interna, híbridos enchufables o extensores de autonomía.

La Comisión también presentará una propuesta para establecer una nueva categoría reguladora para los autos eléctricos pequeños, que podrían beneficiarse de un tratamiento fiscal más bajo y contribuir más al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2.

