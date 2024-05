La UE adopta las nuevas reglas para reducir un 90% las emisiones de camiones y autobuses para 2040

27/02/2024 Colas de camiones como consecuencia de los cortes de carreteras realizados por los agricultores, en la NII, dirección Norte, a la altura de Vilademúls, a 27 de febrero de 2024, en Vilademúls, Girona, Catalunya (España). Los agricultores catalanes han cortado hoy por la madrugada las vías AP-7 entre Borrassà y Vilademuls y la N-II entre Bàscara y Vilamalla (Girona) por las protestas convocadas por Unió de Pagesos (UP). UP ha convocado tractoradas hoy y mañana, miércoles en diversos accesos hacia la frontera con Francia, en la provincia de Girona, y desde el martes hasta el jueves en diferentes carreteras de Lleida. Los agricultores se manifiestan en contra de "la competencia desleal de las importaciones que no cumplen con las mismas condiciones exigidas a los productos agrarios" de la Unión Europea (UE) y quieren una reducción de la burocracia. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press

