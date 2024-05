La UE advierte a Microsoft por uso de IA en su motor de búsqueda Bing

La UE exigió este viernes a Microsoft aporte detalles sobre los riesgos de desinformación relacionados con las funciones de inteligencia artificial de su motor de búsqueda, Bing, y advirtió que podría imponer multas significativas.

Según la UE, la IA generativa supone uno de los principales riesgos para las elecciones europeas programadas del 6 al 9 de junio.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, ya había exigido en marzo que diversas empresas y plataformas digitales informaran sobre las medidas adoptadas para mitigar los riesgos de la IA generativa.

Sin embargo, la Comisión Europea indicó que Microsoft no respondió a una solicitud de más detalles sobre "riesgos específicos derivados de las funciones de IA generativa de Bing", en particular los productos "Copilot in Bing" e "Image Creator by Designer".

Ahora el gigante tecnológico estadounidense tiene hasta el 27 de mayo para proporcionar "documentos y datos internos".

La Comisión advirtió que si Microsoft no responde a la solicitud, podría imponer multas de hasta el 1% de sus ingresos anuales totales o de su facturación global.

La Comisión sospecha que Bing pudo haber violado la Ley de Servicios Digitales (LSD) "por riesgos relacionados con la IA generativa" y la "diseminación viral de deepfakes" (videos trucados).

También le preocupa la "manipulación automatizada de servicios que puede engañar a los votantes", señaló.

AFP