La UE advierte de manera formal a Italia sobre su "acción de oro" en las normas de adquisiciones

BRUSELAS/ROMA, 21 nov (Reuters) -

La Comisión Europea advirtió de manera formal el viernes al Gobierno italiano de que su llamada "acción de oro" sobre algunas operaciones de adquisición podría infringir la legislación de la Unión Europea, en un intento de Bruselas de impedir que los Estados miembros obstruyan la consolidación del sector bancario.

Los poderes de Roma tienen por objeto salvaguardar el interés nacional en sectores estratégicos como la defensa y las telecomunicaciones. Italia es uno de los países de la UE que también han aplicado esa legislación al sector bancario. La Comisión expresó su preocupación por la denominada legislación de la 'acción de oro', que concede al Gobierno italiano amplias prerrogativas para revisar, bloquear o imponer condiciones a las transacciones empresariales en el sector bancario, declaró la Comisión en un comunicado. El banco italiano UniCredit culpó a la intervención del Gobierno de su decisión de retirar una oferta pública de adquisición de la entidad menor Banco BPM.

El viernes, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, indicó que Roma responderá a las objeciones de la UE en los foros adecuados y elaborará una propuesta legislativa para aclarar la situación y superar las objeciones.

Estamos convencidos de que esto nos permitirá establecer un marco compartido de competencias, señaló en un comunicado.

Reuters informó en octubre de que Italia estaba dispuesta a introducir algunos cambios en sus normas sobre la "acción de oro" sin alterarlas de forma radical.

La principal preocupación de Roma es mantener el principio, confirmado por algunas sentencias judiciales italianas, de que el Gobierno tiene derecho a defender su interés nacional en asuntos empresariales. (Reporte de Dheeraj Kumar en Bengaluru, Sudip Kar-Gupta en Bruselas y Giselda Vagnoni en Roma; editado en español por Carlos Serrano)