La UE advierte de posibles medidas tras el veto de EE. UU. a cinco europeos acusados de censura

BRUSELAS (AP) — La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, advirtió el miércoles que tomaría medidas contra cualquier "medida injustificada" después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibiera la entrada a cinco europeos a quienes acusa de presionar a las empresas tecnológicas estadounidenses para censurar o suprimir puntos de vista estadounidenses.

Los europeos fueron descritos por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como activistas "radicales" y organizaciones no gubernamentales "instrumentalizadas". Entre ellos se encuentra el excomisario de la UE responsable de supervisar las normas de las redes sociales, Thierry Breton.

Breton, empresario y exministro de Finanzas de Francia, chocó el año pasado en redes sociales con el multimillonario tecnológico Elon Musk por la transmisión de una entrevista en línea con Donald Trump en los meses previos a las elecciones en Estados Unidos.

La Comisión Europea, la poderosa rama ejecutiva de la UE que supervisa la regulación tecnológica en Europa, afirmó que "condena enérgicamente la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de viaje" y que ha solicitado aclaraciones sobre la medida. El presidente francés Emmanuel Macron también la condenó.

"Si es necesario, responderemos rápida y decisivamente para defender nuestra autonomía regulatoria contra medidas injustificadas", dijo la comisión en un comunicado, sin dar más detalles.

Rubio escribió en una publicación en X el martes que "durante demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses a castigar los puntos de vista estadounidenses que ellos rechazan".

"El gobierno de Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial", publicó.

La Comisión Europea respondió que "la UE es un mercado único abierto y basado en normas, con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con nuestros valores democráticos y compromisos internacionales".

"Nuestras normas digitales garantizan un campo de juego seguro, justo y equitativo para todas las empresas, aplicadas de manera justa y sin discriminación", afirmó.

Macron dijo en X que las restricciones de visa “equivalen a intimidación y coerción destinadas a socavar la soberanía digital europea”.

El mandatario galo señaló que las normas digitales de la UE fueron adoptadas mediante "un proceso democrático y soberano" que involucró a todos los países miembros y al Parlamento Europeo. Dijo que las normas "aseguran una competencia justa entre plataformas, sin apuntar a ningún tercer país".

Subrayó que "las normas que rigen el espacio digital de la Unión Europea no se van a determinar fuera de Europa".

Breton y el grupo de europeos se vieron afectados por una nueva política de visas anunciada en mayo para restringir la entrada de extranjeros considerados responsables de la censura de discursos protegidos en Estados Unidos.

Los otros cuatro son Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital; Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, líderes de la organización alemana HateAid, y Clare Melford, quien dirige el Índice Global de Desinformación.

Rubio dijo que los cinco habían promovido campañas de censura de gobiernos extranjeros contra estadounidenses y empresas de Estados Unidos, lo que, según él, planteaba la posibilidad de "serias consecuencias adversas de política exterior" para Estados Unidos.

La acción de prohibirles la entrada a Estados Unidos forma parte de una campaña del gobierno de Trump contra la influencia extranjera sobre el discurso en línea, que emplea la ley de inmigración en lugar de regulaciones o sanciones de plataformas.

En una publicación en X el martes, Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para diplomacia pública, calificó a Breton como el "cerebro" detrás de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que impone un conjunto de requisitos estrictos diseñados para mantener a los usuarios de internet seguros en línea. Esto incluye señalar contenido dañino o ilegal como discursos de odio.

Breton respondió en X señalando que los 27 países miembros de la UE votaron a favor de la Ley de Servicios Digitales en 2022. "A nuestros amigos estadounidenses: 'La censura no está donde ustedes piensan que está'", escribió.

Angela Charlton contribuyó a este despacho desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.