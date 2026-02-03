La UE afirma haber recibido los cálculos chinos sobre los inminentes aranceles a los productos lácteos
BRUSELAS, 3 feb (Reuters) -
La Comisión Europea ha recibido los cálculos definitivos de los derechos antisubvención previstos sobre los productos lácteos de la UE por parte del Ministerio de Comercio de China, según informó el martes, y añadió que la fecha límite para imponer dichos aranceles era el 21 de febrero.
Dos asociaciones europeas de la industria láctea afirmaron la semana pasada que China había reducido los aranceles propuestos sobre determinados productos de la Unión Europea en comparación con los aranceles provisionales anteriores. Según ellas, los aranceles definitivos oscilan entre el 7,4% y el 11,7%. Los tipos provisionales anunciados en diciembre oscilaban entre el 21,9% y el 42,7%.
Las medidas de China, que también afectan a las exportaciones de carne de cerdo y brandy de la UE, se consideran en general una represalia por los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.
La Comisión Europea se negó a comentar los tipos propuestos para los productos lácteos, y agregó que los aranceles aún no eran definitivos. La Comisión dijo que estaba examinando la última posición china y que presentaría sus comentarios a las autoridades, y añadió que el plazo legal para que China imponga aranceles definitivos era el 21 de febrero.
Dado que las festividades del Año Nuevo chino comienzan el 17 de febrero, es más probable que el anuncio se produzca esta semana o la próxima.
"La Comisión ha expresado su profunda preocupación, ya que considera que se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes, lo que hace que las medidas propuestas sean injustificadas", dijo el ejecutivo de la UE.
El Ministerio de Comercio chino no respondió a una solicitud de comentarios sobre el progreso de su investigación antisubvenciones. (Información de Philip Blenkinsop; reporte adicional de Gus Trompiz en París y Lewis Jackson en Pekín; edición de David Goodman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)