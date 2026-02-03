La UE afirma haber recibido los cálculos chinos sobre los inminentes aranceles a los productos lácteos

BRUSELAS, 3 feb (Reuters) -

La Comisión Europea ha recibido los cálculos definitivos de los derechos antisubvención ⁠previstos sobre los productos lácteos ⁠de la UE por parte del Ministerio de Comercio de China, según informó el martes, y añadió que ⁠la fecha ‌límite ​para imponer dichos aranceles era el 21 de febrero.

Dos asociaciones europeas ​de la industria láctea afirmaron la semana pasada que China ‌había reducido los aranceles propuestos sobre determinados ‌productos de la Unión Europea ​en comparación con los aranceles provisionales anteriores. Según ellas, los aranceles definitivos oscilan entre el 7,4% y el 11,7%. Los tipos provisionales anunciados en diciembre oscilaban entre el 21,9% y el 42,7%.

Las medidas de China, que también afectan a las exportaciones de carne de cerdo y brandy de la UE, se ⁠consideran en general una represalia por los aranceles de la UE sobre los vehículos ​eléctricos fabricados en China.

La Comisión Europea se negó a comentar los tipos propuestos para los productos lácteos, y agregó que los aranceles aún no eran definitivos. La Comisión dijo que estaba examinando la última posición china y que presentaría sus comentarios a las autoridades, y añadió ⁠que el plazo legal para que China imponga aranceles definitivos era el 21 ​de febrero.

Dado que las festividades del Año Nuevo chino comienzan el 17 de febrero, es más probable que el anuncio se produzca esta semana o ‍la próxima.

"La Comisión ha expresado su profunda preocupación, ya que considera que se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes, lo que hace que las medidas propuestas sean injustificadas", dijo el ejecutivo de la UE.

El Ministerio de Comercio chino ​no respondió a una solicitud de comentarios sobre el progreso de su investigación antisubvenciones. (Información de Philip Blenkinsop; reporte adicional de Gus Trompiz en París y Lewis Jackson en Pekín; ‍edición de David Goodman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)