La UE afirma que no habrá acuerdo energético tras el Brexit sin pagos de Reino Unido

Por Kate Abnett y Susanna Twidale

BRUSELAS, 30 ene (Reuters) -

Los países de la Unión Europea exigirán que Reino Unido contribuya financieramente al desarrollo de los Estados miembros más pobres de la Unión Europea como parte de cualquier acuerdo para volver a vincular los mercados energéticos de ambas partes, según documentos de la UE y diplomáticos.

Como parte de los esfuerzos por restablecer las relaciones tras la salida de Reino Unido de la UE, ambas partes acordaron el año pasado iniciar negociaciones sobre la participación británica en el mercado eléctrico del bloque.

La industria afirma que esta medida eliminaría cientos de millones de euros en costes anuales que el Brexit añadió al comercio energético entre Reino Unido y los 27 países de la UE. Sin embargo, según los diplomáticos, una disputa sobre la financiación podría complicar las negociaciones energéticas que están previstas para los próximos meses.

Los países de la UE quieren que Reino Unido contribuya a la financiación de la cohesión de la UE —término técnico para referirse a la reducción de las desigualdades mediante la financiación del desarrollo de los Estados miembros más pobres— a cambio de recuperar el acceso al mercado interior de la energía de la UE, según informaron diplomáticos a Reuters.

La situación sería similar a la de Noruega, que no pertenece a la UE, pero tiene acceso al mercado interior de la energía de la UE y ha contribuido con unos 391 millones de euros (466 millones de dólares) al año en subvenciones a la cohesión de la UE.

Un acuerdo similar para Reino Unido sería políticamente delicado, ya que los partidarios del Brexit afirmaron durante la campaña a favor de la salida de Reino Unido que recuperar el control de las contribuciones británicas al presupuesto de la UE sería una ventaja de abandonar el bloque.

El Partido Laborista, actualmente en el poder, se comprometió antes de llegar al poder en 2024 a restablecer las relaciones con la UE y reducir las barreras al comercio. Sin embargo, el partido Reform UK, que lidera las encuestas de opinión, considera que los estrechos vínculos energéticos con la UE suponen una amenaza para la soberanía del Reino Unido.

LA UE BUSCA UNA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA

Un documento de la UE en el que se expone la posición negociadora del bloque afirma que Bruselas quiere "establecer un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante para la contribución financiera adecuada de Reino Unido a la reducción de las disparidades económicas y sociales entre las regiones de la Unión".

Un portavoz del Gobierno británico se negó a comentar las conversaciones sobre energía, pero dijo: "Una cooperación más estrecha en materia de electricidad reportará beneficios reales a las empresas y los consumidores británicos, ya que contribuirá a reducir los costes energéticos, reforzar la seguridad energética y atraer inversiones en el mar del Norte".

El Brexit provocó una desconexión del comercio en los interconectores eléctricos entre Reino Unido y países de la UE, como Francia y Dinamarca. En la práctica, esto significa que las transacciones se realizan manualmente, en lugar de mediante un algoritmo más eficiente que maximiza la capacidad comercial y permite que la energía fluya sin obstáculos hacia donde más se necesita.

El acuerdo posterior al Brexit ha añadido unos costes de alrededor de 1.000 millones de libras (1.380 millones de dólares) al comercio de energía entre Reino Unido y la UE, y podría aumentar hasta 350 millones de libras al año en 2030, según informó la Red Nacional Británica en una reunión de la comisión parlamentaria celebrada este mes. En última instancia, esos costes se reflejan en las facturas de energía de los consumidores.

Los países de la UE siguen debatiendo la cuantía de la posible contribución financiera británica y tienen previsto ultimar su mandato para las negociaciones en los próximos meses, según informaron fuentes diplomáticas.

(1 dólar = 0,8381 euros)

(1 dólar = 0,7268 libras)

(Edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)