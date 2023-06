La UE alerta de la "gran despoblación" en España y prevé que Europa albergue al 4% de la población mundial para 2070

Suica aventura que la presidencia española de la UE "cumplirá con las expectativas" del bloque y destaca el potencial de las zonas rurales

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Democracia y Demografía, Dubravka Suica, ha alertado este miércoles de la "gran despoblación" que existe en las zonas rurales de España y ha señalado que está previsto que "los europeos representen solo el 4 por ciento de la población mundial" para 2070.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum durante su visita a España, Suica ha advertido de que esta situación, que llevará a una reducción "drástica" de la población "tendrá consecuencias económicas", aunque ha admitido las limitaciones a la hora de tomar medidas al respecto. "No podemos obligar a nadie a tener hijos, es una decisión personal, pero podemos influir de forma indirecta", ha aseverado.

"Representar solo un 4 por ciento no coincide con nuestra idea de ser líderes a nivel mundial", ha puntualizado antes de destacar las políticas de cohesión como las "más importantes para la Comisión Europea", que busca utilizarlas de la forma "más eficaz posible".

"Depende de las autoridades nacionales, regionales y locales cómo utilizar estas políticas. (...) Hemos adoptado una visión a largo plazo para las poblaciones porque hemos visto que un 80 por ciento de Europa está cubierto por zonas rurales, y este 80 por ciento solo esta habitado por un tercio de la población europea, es decir, 130 millones de personas", ha explicado.

Suica ha manifestado así que esto implica que las zonas rurales "tienen un gran potencial" y ha afirmado que en el caso de España, donde el problema de la despoblación es "tremendo", la UE está "tratando de abordar este asunto para cambiar la tendencia y crear un ambiente propicio".

La política croata, que fue alcaldesa de la ciudad de Dubrovnik a principios de los 2000, ha recordado que si bien ya hay 8.000 millones de personas en el plantea, "en Europa se está reduciendo la población" y ha expresado que las expectativas son altas de cara a la presidencia española de la Unión Europea, que comenzará el próximo 1 de julio.

"Cuando estás al timón de Europa durante seis meses tienes que tener las cosas claras porque como capitán del barco tienes que pensar en los 27 países miembro. (...) A pesar de los colores políticos las prioridades deben prevalecer", ha aseverado de cara a un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de las políticas de igualdad y ha pedido tener en cuenta los "diferentes movimientos demográficos", también dentro de los propios Estados. "La presidencia española será fundamental y estoy impaciente por ver qué hace; cumplirá con nuestras expectativas", ha dicho.

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha destacado la importancia de las elecciones generales --previstas para el 23 de julio, y ha aclarado que "cuando los partidos políticos no se ponen de acuerdo las elecciones son el mejor momento para que los ciudadanos puedan resolver estas cuestiones".

Escasez de trabajadores

Suica ha abordado, además, la posibilidad de tejer alianzas con terceros países para "favorecer la inserción laboral" de migrantes que lleguen a Europa. "Tenemos acuerdos con países del norte de África y de Asia para gestionar esta migración regular de forma eficaz. Hay consecuencias económicas si no hacemos nada, graves consecuencias", ha aseverado.

Asimismo, ha recalcado que actualmente hay 2,6 trabajadores europeos por cada jubilado, una media que podría llegar a ser de 1,6 trabajadores por cada jubilado, algo que "no es sostenible a menos que todos los salarios se incrementen un 62 por ciento". "Esto no es viable, queremos que haya más trabajadores y abordar este tema porque las poblaciones de cada país tienen sus propias perspectivas", ha sostenido.

Por ello, ha especificado, la UE busca "ser atractiva no solo para ellos sino también para gente nueva que venga a vivir en zonas rurales" y ha reivindicado las políticas de cohesión y las inversiones en estas zonas. "Vivimos más tiempo pero los sistemas de pensiones y cuidados a largo plazo ya no van a ser sostenibles. Vemos lo que pasa en Francia, la gente ya no quiere jubilarse a los 64, pero la cosa no es sostenible tal y como está. (...) Quizá haya que retrasar la edad de jubilación aunque sea sin trabajar a tiempo completo. Tenemos que ser más flexibles en los casos en que la gente quiera seguir trabajando", ha continuado.

Populismo

Suica ha hecho hincapié en la importancia del pacto rural y ha matizado que es importante "votar por aquellos políticos que quieran y tengan interés en promover e impulsar las zonas rurales". "En los partidos populistas se promueven cosas que al final no llevan a ninguna parte", ha añadido.

"Si me pregunta cuál es la definición del populismo yo dirá que es prometer cosas que al final no se pueden ejecutar más adelante", ha aclarado antes de incidir en la amenaza del descenso de las tasas de nacimientos en algunos países. "La media europea está en 1,5 hijos para cada mujer, pero necesitamos que suba a 2,1 para poder mantenernos tal y como estamos", ha lamentado.

Además, ha matizado que existen indicios que apuntan a que "cuanto más pobre es la población, más hijos tiene" algo que se está estudiando. "Mi cartera es una cartera transversal, pero necesitamos sociólogos y científicos que nos ayuden a buscar soluciones, y estamos esperando ansiosamente que comience la presidencia española para poder seguir luchando contra la despoblación. No podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana pero si no hacemos algo Europa no será suficientemente competitiva", ha reiterado.

Respecto a este asunto, ha aclarado que la competitividad es "el tema más importante de Europa" y ha afirmado que "si queremos competir con China o Estados Unidos tenemos que abordar este fenómeno porque la demografía subyace a la prioridad digital y verde", algo que ha calificado como "importantísimo".

Invasión de ucrania

Por último, Suica ha abordado la posible entrada de Ucrania en la UE y ha puntualizado que "nadie tiene una bola de cristal ni sabe cuándo va a terminar la guerra". "Es un tema complicado, pero estamos ayudando a Ucrania y vamos a seguir haciéndolo pase lo que pase", ha subrayado.

"La Comisión Europea lo tiene claro y estamos invirtiendo muchos recursos para ayudar a Ucrania a defender su democracia y la nuestra. Ucrania ya se ha convertido en país candidato porque queremos demostrar que los consideramos parte de nuestra familia. Una parte de mi cartera tiene que ver con los niños ucranianos, de los cuales muchos ya están en Europa y otros están en territorio ucraniano", ha declarado.

Sobre este asunto, ha expresado que "hay niños que están siendo deportados forzosamente a Rusia", una cifra que, según sus cálculos, asciende ya a 20.000. "Con la ayuda de UNICEF y Cruz Roja intentamos ayudarlos, pero no es nada fácil. El tema de los niños deportados es tremendo, hay muchos huérfanos que llegan a distintos centros en Europa y estamos intentado darles una familia", ha señalado.

"Los ucranianos son parte de nuestra familia, están defendiendo su democracia y esperamos poder ayudarles. Yo trabajo en un paquete para defender la democracia, algo que me parece increíble, pero hay muchas 'fake news' y estamos intentando fomentar la transparencia para entender quién financia a quién", ha expuesto.

A su vez, ha insistido en que la UE "estará firmemente del lado de Ucrania" y ha manifestado que la reconstrucción del país "ya ha comenzado", especialmente en algunos parvularios y guarderías.

"Ya estamos ayudándoles para que algunas familias puedan regresar a su país, pero todo esto es algo anecdótico porque tiene que elaborarse un proyecto una vez que acabe la guerra", ha zanjado.

