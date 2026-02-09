La UE amenaza a Meta por bloquear a sus competidores de IA en WhatsApp

BRUSELAS, 9 feb (Reuters) -

Los reguladores de competencia de la UE acusaron el lunes a Meta Platforms de infringir las normas antimonopolio al bloquear a sus competidores de inteligencia artificial en su servicio de mensajería WhatsApp y amenazaron con imponer medidas provisionales contra el gigante tecnológico estadounidense.

La medida de la Comisión Europea se conoce después de que Meta aplicara el 15 de enero su política de permitir únicamente su asistente de IA, Meta AI, en WhatsApp.

El ejecutivo de la UE, que actúa como organismo de control antimonopolio de la UE, dijo que había enviado un pliego de cargos a Meta por infringir las normas del bloque.

"Por lo tanto, la Comisión tiene la intención de imponer medidas provisionales para evitar que este cambio de política cause un perjuicio grave e irreparable al mercado, sin perjuicio de la respuesta de Meta y de sus derechos de defensa", dijo en un comunicado.

Su decisión sobre las medidas provisionales dependerá de la respuesta de Meta y de sus derechos de defensa. (Información de Foo Yun Chee; edición en español de Paula Villalba)