La UE ampliará el impuesto fronterizo sobre el carbono, según un borrador

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 16 dic (Reuters) -

La Unión Europea planea ampliar su impuesto fronterizo sobre las emisiones de carbono para incluir piezas de automóviles, frigoríficos y lavadoras, según un borrador al que tuvo acceso Reuters el martes, en un intento de cerrar las lagunas que el bloque temía que permitieran a los fabricantes extranjeros eludir los costes climáticos.

La propuesta supone una importante ampliación del Mecanismo de Ajuste en las Fronteras del Carbono, que a partir de enero empezará a cobrar a los importadores por las emisiones integradas en el acero, el cemento y otros productos con altas emisiones de carbono introducidos en la UE.

"La propuesta ampliará el ámbito de aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono para hacer frente al riesgo de fuga de carbono de productos que se encuentran más abajo en la cadena de valor de los productos de acero y aluminio actualmente incluidos en el ámbito de aplicación del MAFC", dice el borrador de la propuesta de la Comisión Europea, que se publicará el miércoles.

Los productos de construcción de puentes, los transformadores y cables eléctricos y la maquinaria agrícola también estarían cubiertos por el impuesto, según el borrador.

La UE eligió los nuevos productos en función de su exposición a la "fuga de carbono", es decir, el riesgo de que las industrias se trasladen fuera de Europa para evitar las estrictas políticas climáticas de la región.

FRENAR LA EVASIÓN DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA

El impuesto fronterizo de carbono de la UE pretende proteger a las industrias europeas de las importaciones más baratas y con mayores emisiones y empujar a los fabricantes de todo el mundo hacia una producción más limpia. La política actual ha suscitado críticas de socios comerciales como China, India y Sudáfrica, que afirman que penaliza injustamente a las industrias de las economías emergentes.

Un segundo borrador de propuesta de la Comisión, al que tuvo acceso Reuters, mostraba que la UE planea utilizar el 25% de los ingresos recaudados por el impuesto fronterizo de carbono para compensar a los fabricantes europeos durante 2028-2029 por los mayores costes a los que se enfrentan como resultado del impuesto fronterizo sobre el carbono a las importaciones.

La UE espera que el arancel fronterizo sobre el carbono genere unos ingresos de 2.100 millones de euros (US$2.470 millones) de aquí a 2030.

Según el proyecto, las industrias sólo podrán optar a estas ayudas si invierten en la limpieza de la huella de carbono de su producción.

La propuesta responde a las demandas de las industrias de que la UE compense a los exportadores europeos para ayudarles a competir en mercados extranjeros donde los competidores no pagan costes de CO2.

Sin embargo, el borrador no especifica que el fondo se destine a los exportadores. Algunos responsables de la UE han expresado su preocupación por la posibilidad de que un reembolso o subvención a los exportadores incumpla las normas de la OMC. La UE ha afirmado que su MAFC cumple plenamente las normas de la OMC.

Un portavoz de la Comisión declinó hacer comentarios sobre el borrador, que aún podría cambiar antes de su publicación.

(1 dólar = 0,8505 euros)

(Información de Kate Abnett; edición de Charlotte van Campenhout y Louise Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)