La UE ampliará las sanciones a Bielorrusia para incluir la actividad híbrida, según Lituania

BRUSELAS, 15 dic (Reuters) -

Se espera que la Unión Europea acuerde ampliar sus sanciones al régimen de Bielorrusia para incluir la actividad híbrida contra el bloque, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores Kestutis Budrys.

Lituania declaró la semana pasada el estado de emergencia y pidió al Parlamento que autorizara el apoyo militar a la policía y la guardia de fronteras, después de que una oleada de globos de contrabando procedentes de Bielorrusia interrumpiera repetidamente el tráfico aéreo en los últimos meses.

"ampliar el régimen de sanciones contra Bielorrusia si continúan esas actividades híbridas contra nosotros", dijo Budrys antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE en Bruselas. (Información de Andrew Gray y Lili Bayer; redacción de Louise Breusch Rasmussen; edición de Bart Meijer; editado en español por Patrycja Dobrowolska)