La UE anuncia la creación de una aplicación europea para combatir el ciberacoso

La Comisión Europea anunció el martes su intención de crear una aplicación para ayudar a los jóvenes víctimas de ciberacoso a denunciar abusos de manera segura y recibir asistencia.

La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de la Unión Europea para proteger a los menores de los riesgos en internet, incluida en un "plan de acción" contra el ciberacoso, que afecta a uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años, según la Comisión.

El proyecto está en su fase inicial y el objetivo es desarrollar un modelo de aplicación europea que los Estados miembros puedan luego adaptar según sus necesidades.

A largo plazo, la aplicación debería permitir a los menores reportar de forma confidencial casos de acoso, almacenar y enviar pruebas de manera segura, y recibir asistencia de los servicios de educación, protección infantil o legales.

"Los niños y jóvenes tienen derecho a estar seguros en línea”, subrayó Henna Virkkunen, comisaria europea de Soberanía Tecnológica. "El ciberacoso vulnera este derecho, dejando a los menores heridos, solos y humillados. Ningún niño debería experimentar esto".

La propuesta se enmarca en una acción más amplia de la UE para proteger a los menores de los efectos nocivos de las redes sociales y el bloque está estudiando prohibir su uso a los adolescentes.