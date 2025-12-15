La UE anuncia sanciones a empresas y particulares por transportar petróleo ruso

Por Lili Bayer y Julia Payne

BRUSELAS, 15 dic (Reuters) -

La Unión Europea adoptó sanciones contra empresas y particulares acusados de dirigir la flota rusa de petroleros en la sombra para eludir las sanciones occidentales, según indicaron un funcionario comunitario y el Diario Oficial de la UE.

Las sanciones se dirigen contra nueve de los llamados facilitadores de la flota en la sombra, en referencia a empresarios vinculados a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil y a compañías navieras propietarias y gestoras de petroleros.

Las sanciones también afectan a 14 personas y entidades incluidas en el marco de sanciones contra amenazas híbridas de la UE, según el funcionario comunitario.

Entre ellos figura el comerciante de petróleo canadiense-paquistaní Murtaza Lakhani, director general de la empresa Mercantile & Maritime.

"A través de sus empresas, permite el envío y la exportación de crudo ruso, en particular de la petrolera estatal rusa Rosneft", dice el listado publicado en el Diario Oficial de la UE.

"En particular, Murtaza Lakhani controla buques que transportan crudo o productos petrolíferos, procedentes de Rusia o exportados desde Rusia, realizando prácticas de transporte marítimo irregulares y de alto riesgo", señaló.

La UE también incluyó en la lista a Valery Kildiyarov, director financiero de Litasco Middle East DMCC, filial comercial de Lukoil, y a tres personas -Anar Madatli, Talat Safarov y Etibar Eyyub- por sus vínculos con la empresa comercial Coral Energy, rebautizada 2Rivers Group.

(Escrito por Louise Breusch Rasmussen; editado en español por Carlos Serrano)