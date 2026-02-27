La UE aplicará provisionalmente el acuerdo con Mercosur (jefa de la Comisión Europea)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el viernes que la Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con el Mercosur, que crea la mayor zona de libre intercambio del mundo

El acuerdo está pendiente de la ratificación del Parlamento Europeo, quien en enero decidió remitirlo al máximo tribunal de la UE para que analice si respeta los tratados del bloque

"En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional", declaró la jefa del ejecutivo europeo durante una breve alocución ante la prensa