La UE apoya cualquier plan de paz para Ucrania que traiga una paz duradera y justa, según Kallas

BRUSELAS, 21 nov (Reuters) -

La Unión Europea apoyaría cualquier plan de paz para Ucrania siempre y cuando condujera a una paz justa y duradera y contara con la participación de Ucrania y la UE, dijo el viernes la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas.

"En cuanto al plan de paz que, según tenemos entendido, se ha presentado al presidente (Volodímir) Zelenski, siempre hemos dicho que para que cualquier plan funcione debe contar con la participación de Ucrania y de los europeos", dijo en un discurso en Bruselas.

