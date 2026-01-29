La UE aprueba nuevas sanciones contra Irán en respuesta a la represión de las protestas

BRUSELAS, 29 ene (Reuters) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron el jueves nuevas sanciones contra Irán dirigidas a personas y entidades implicadas en la violenta represión de los manifestantes y el apoyo del país a Rusia.

También se espera que los ministros alcancen un acuerdo político para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de organizaciones terroristas del bloque, lo que situaría al grupo en una categoría similar a la de Estado Islámico y Al Qaeda y supondría un cambio simbólico en el enfoque de Europa hacia los líderes iraníes. (Información de Lili Bayer; edición de Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)