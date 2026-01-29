La UE aprueba nuevas sanciones contra Irán, según diplomáticos

BRUSELAS, 29 ene (Reuters) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron el jueves nuevas sanciones contra Irán dirigidas a personas y entidades implicadas en la violenta represión de los manifestantes y el apoyo del país a Rusia.

También se espera que los ministros alcancen un acuerdo político para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de organizaciones terroristas del bloque, lo que situaría al grupo en una categoría similar a la de Estado Islámico y Al Qaeda y supondría un cambio simbólico en el enfoque de Europa hacia los líderes iraníes.

Algunos miembros de la UE, encabezados por Francia, se han mostrado reacios durante mucho tiempo a añadir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a esa lista, pero París dijo el miércoles que apoyaría la medida, allanando el camino para su aprobación, aunque dicha decisión requiere la unanimidad de los 27 miembros del bloque.

El grupo, creado tras la Revolución Islámica de Irán de 1979 para proteger el sistema clerical chiíta, tiene una gran influencia en el país, ya que controla gran parte de la economía y las fuerzas armadas, y también se le ha encargado la gestión de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. (Información de Lili Bayer; edición de Inti Landauro, Benoit van Overstraeten y Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Paula Villalba)