La UE aprueba una ayuda estatal española de 3.100 millones de euros para energía altamente eficiente

MADRID, 28 ene (Reuters) - La Comisión Europea ha aprobado un plan español de ayudas estatales por valor de 3.100 millones de euros (US$3.400 millones) para apoyar la producción de electricidad de centrales de alta eficiencia, anunció el miércoles, en un contexto de impulso de la Unión Europea a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las ayudas se destinarán a proyectos de centrales de producción combinada de calor y electricidad nuevas o sustancialmente renovadas que utilicen gas natural, biolíquidos, biogás y biomasa sólida.

Los proyectos de gas natural deben incluir equipos que permitan el uso de al menos un 10% de hidrógeno renovable en volumen para evitar perpetuar la dependencia del combustible fósil. La UE se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050, y está impulsando de forma más general la reducción el consumo final de energía para mitigar los efectos del cambio climático.

El régimen español tendrá una duración de 10 años y estará abierto a los operadores de centrales de producción combinada que se ajusten a la definición de cogeneración de alta eficiencia de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, dijo la Comisión en un comunicado.

La ayuda se concederá en forma de prima de remuneración para compensar las inversiones en la puesta en marcha de las centrales de cogeneración y los costes de explotación calculados y actualizados trimestralmente, según la Comisión.