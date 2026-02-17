La UE aprueba una dosis más alta del medicamento contra la obesidad de Novo Nordisk

17 feb (Reuters) - Novo Nordisk anunció el martes que la Comisión Europea aprobó una dosis más alta de su popular medicamento contra la obesidad Wegovy, lo que ofrece a los pacientes y médicos una opción que puede favorecer una mayor pérdida de peso.

La decisión se conoce tras la recomendación positiva de la autoridad reguladora de medicamentos de la Unión Europea en diciembre para la dosis de 7,2 miligramos (mg) del fármaco.

Con la aprobación, los médicos de la UE pueden ahora recetar la dosis de 7,2 mg en tres inyecciones de 2,4 mg, una vez a la semana, informó la farmacéutica danesa.

En un ensayo de fase final de 72 semanas en el que participaron 1.407 adultos sin diabetes, quienes recibieron la dosis de 7,2 mg perdieron un promedio del 20,7% de su peso corporal, frente al 17,5% de los que recibieron la dosis de 2,4 mg.

Novo también ha solicitado la aprobación de la UE para una pluma de dosis única de 7,2 mg. Si se aprueba, podría estar disponible este año, según la empresa. (Reporte de Mariam Sunny en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)