La UE aumenta sus previsiones de cosecha de trigo y cebada, reduce la de maíz

PARÍS, 25 sep (Reuters) - La Comisión Europea aumentó el jueves su previsión de producción utilizable de trigo blando en la Unión Europea en 2025/26 a 132,6 millones de toneladas métricas desde los 128,1 millones del mes pasado.

La nueva estimación se sitúa casi un 19% por encima de la cosecha de la temporada pasada, afectada por las lluvias, y alcanza el nivel más alto de los últimos 10 años.

En cuanto a los datos de oferta y demanda, la Comisión también elevó su estimación de producción utilizable de cebada en la UE en 2025/26, a 55,7 millones de toneladas desde los 53,7 millones anteriores, para situar la nueva cosecha un 13% por encima del volumen de 2024/25.

Por el contrario, la Comisión rebajó sus perspectivas de producción de maíz en la UE en 2025/26 a 56,8 millones de toneladas desde los 57,6 millones del mes pasado, situándose ahora casi un 5% por debajo del nivel de la temporada pasada.

Otros pronosticadores también han aumentado considerablemente su estimación de la cosecha de trigo blando de la UE en 2025/26, y la empresa de datos Expana prevé una producción récord.

Mientras las cosechas de trigo y cebada se han visto poco afectadas por el clima caluroso y seco del verano boreal, el maíz que ha sido cosechado más tarde ha sufrido estrés, sobre todo en el sudeste de Europa.

En cuanto a las previsiones comerciales, la Comisión aumentó sus perspectivas de exportación de trigo blando de la UE a 31 millones de toneladas, frente a los 29,8 millones del mes pasado.

Sin embargo, la mayor revisión al alza de la producción la llevó a elevar su previsión de existencias de trigo blando al final de la temporada a 10,8 millones de toneladas, frente a los 7,6 millones anteriores.

En cuanto al maíz, la Comisión recortó sus previsiones de exportaciones de la UE para 2025/26 en 0,5 millones de toneladas, hasta 3 millones, mientras que mantuvo sin cambios sus previsiones de importaciones en 18,8 millones de toneladas.

En cuanto a las oleaginosas, la producción estimada de colza para 2025/26 se revisó al alza hasta 19,9 millones de toneladas, frente a los 18,8 millones del mes pasado. (Reporte de Gus Trompiz y Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)