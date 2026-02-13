La UE autoriza con condiciones la compra de Downtown por Universal Music Group

La Unión Europea autorizó el viernes, bajo ciertas condiciones, la adquisición por parte de Universal Music Group (UMG) de la empresa estadounidense de gestión de derechos musicales Downtown, al término de una investigación iniciada hace meses.

La Comisión Europea explicó haber dado su visto bueno a la operación, valorada en 775 millones de dólares, tras aceptar el compromiso de ambas partes de desprenderse de la plataforma de gestión de regalías Curve, propiedad de Downtown.

Bruselas había advertido en noviembre que esta transacción podría perjudicar la competencia en la industria musical al otorgar a UMG acceso a datos sensibles de discográficas rivales.

UMG y Downtown propusieron compromisos que "resuelven por completo" estas preocupaciones, según la Comisión. Se trata de la venta total de Curve: el personal, el programa de su plataforma, su base de clientes y la totalidad de sus datos.

"La Comisión concluyó que la transacción, teniendo en cuenta estos compromisos, ya no plantea problemas en materia de competencia", subrayó el Ejecutivo europeo.

Downtown, que gestiona los catálogos y derechos de millones de artistas y titulares de derechos, maneja a diario importantes datos comerciales relacionados con las actividades de las principales discográficas, incluidas las grandes rivales de Universal, de ahí las inquietudes planteadas por la Comisión en el marco de la investigación abierta en julio.

UMG, con sede en los Países Bajos, es el número uno mundial de la edición musical y cuenta en su catálogo con estrellas internacionales como Taylor Swift, Billie Eilish, BTS o Stromae.

El grupo anunció en diciembre de 2024 que su filial Virgin Music Group proyectaba adquirir Downtown por 775 millones de dólares y confiaba en poder cerrar la operación en 2025.

Virgin Music Group celebró esta decisión, que le permitirá finalizar la adquisición próximamente.

"La autorización de la Comisión Europea era el último paso regulatorio necesario para llevar a cabo la transacción, que debería concluirse en las próximas semanas", indicó la filial de Universal.

Por el contrario la organización de sellos independientes europeos Impala lamentó este visto bueno, ya que sus miembros temen verse perjudicados por una operación de este tipo.