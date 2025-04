La UE autoriza la aplicación de la torta de colza fermentada en los alimentos

BÆKKE, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2025--

La mayoría de las personas reconocen los campos amarillos y fragantes de colza que adornan el paisaje en primavera. Pero muy pocos saben que la torta de colza estuvo prohibida como alimento hasta el día de hoy.

Today is a special day for Danish FERM FOOD ApS, which has received the EU Commission's authorisation to use fermented rapeseed cake as a food ingredient (Left: Founder and CEO Jens Legarth, right: Head of Development Søren Lange).

La colza estuvo prohibida, hasta el día de hoy

La colza, también conocida como Canola, se cultiva principalmente por sus semillas que son ricas en aceite y se prensan para obtener aceite de cocina. Aunque se puede llenar la sartén con aceite de colza, la torta de prensado restante, que es rica en proteínas, está estrictamente prohibida para el consumo humano en la UE hasta el día de hoy.

Por lo tanto, la torta de colza se utiliza principalmente para piensos y biogás.

La norma de la UE que prohíbe el consumo de colza se denomina Nuevos alimentos (Novel Food) y significa que solo pueden comercializarse alimentos que hayan sido consumidos por seres humanos antes del 15 de mayo de 1997.

Para recibir la autorización de la autoridad de seguridad alimentaria de la UE, la EFSA, el solicitante debe realizar ensayos clínicos y documentarse, lo cual es bastante costoso y lleva años.

Un solicitante finlandés consiguió que se autorizara su versión procesada de torta de colza, pero las especificaciones eran estrictas y no eran aplicables a la típica torta de colza danesa o de la UE.

Pero ahora las cosas cambiaron.

La torta de colza fermentada es la nueva fuente de proteínas alimentarias

FERM FOOD ApS, que se especializa en la producción de ingredientes fermentados para productores de alimentos, solicitó una ampliación de las especificaciones permitidas en la UE para la torta de colza, y hoy, martes 29 de abril, entra en vigencia la autorización de las nuevas especificaciones.

Por lo tanto, FERM FOOD ApS ya puede producir torta de colza fermentada para la industria alimentaria.

La torta de colza contiene entre un 28 % y un 30 % de proteínas y es una respuesta más local a una fuente de proteínas para la alimentación. Y la hay en abundancia, suficiente para abastecer a productores y consumidores de alimentos a gran escala y a precios razonables.

La Asociación Danesa de la Industria del Cereal y el Pienso, DAKOFO, está muy ilusionada con la nueva aprobación de la UE:

"Somos campeones mundiales en la producción de colza en la UE. Por ello, la prórroga de la autorización existente por parte de la UE es una enorme ventaja para la producción comunitaria de colza y para las proteínas vegetales destinadas a la alimentación en la UE. Gracias al equipo de Nuevos Alimentos de la Administración Danesa de Alimentación, que ayudó con valiosas orientaciones en el proceso", afirma el director Emil Dalsgaard Hansen, de DAKOFO.

Una amarga desventaja de la colza se soluciona

La torta de colza tiene una desventaja.

En su forma cruda, la torta de colza contiene glucosinolatos, una sustancia que protege la planta contra plagas, bacterias y moho. Los glucosinolatos dan a la semilla su sabor amargo; esto dificulta la aplicación de la torta de colza a los alimentos.

Pero este reto se resolvió gracias al proceso patentado de FERM FOOD, que utiliza millones de bacterias lácticas beneficiosas y la fermentación en estado sólido.

Cuando la torta de colza se fermenta con bacterias lácticas, se inicia un proceso biológico en el que se producen nuevas sustancias beneficiosas y se descomponen las sustancias no deseadas, incluido el sabor amargo.

Por lo tanto, la torta de colza fermentada de FERM FOOD puede aplicarse a muchos alimentos, como pan, pasteles, patés, salchichas y alimentos vegetales.

Sin aditivos con la torta de colza fermentada

Además, la colza adquiere capacidad conservante luego de la fermentación.

Esto significa que el uso de torta de colza fermentada en el pan puede prolongar de forma natural la vida útil de los alimentos sin conservantes.

"La torta de colza fermentada es una solución obvia para sustituir tanto los aditivos funcionales como los conservantes en los alimentos, y de esta manera el producto final es más natural", afirma Jens Legarth, fundador y director general de FERM FOOD.

Torta de colza fermentada en el pan

La industria alimentaria mostró gran interés por la torta de colza fermentada.

En la panadería danesa Vadehavsbageriet, en el sur de Dinamarca, su propietaria, Jytte Kruse, ya usó la torta de colza fermentada en varios de sus panes, que se venden al por menor y para servicios de restauración.

"Con la torta de colza fermentada en el pan, podemos aumentar el nivel de proteínas, mejorar el perfil de aminoácidos y, al mismo tiempo, prolongar la vida útil del pan de forma totalmente natural. En el departamento de desarrollo estamos trabajando en aún más productos con esta fantástica materia prima", afirma Jytte Kruse.

Los panes pueden adquirirse a través de la tienda danesa en línea nemlig.com y del proveedor de servicios alimentarios Dansk Cater, y pronto se servirán en los comedores públicos del sur de Dinamarca.

Según Søren Lange, jefe de desarrollo de FERM FOOD ApS, 2025 será el año en que el pastel de colza se incluya en una mayor cantidad de alimentos:

"Los clientes han estado esperando la autorización de la UE para iniciar el desarrollo de nuevos productos de etiquetado limpio y ricos en proteínas. Por eso, estoy convencido de que los consumidores podrán comprar aún más alimentos con torta de colza fermentada a finales de 2025".

CUADRO DE DATOS

Datos sobre la torta de colza

La colza es uno de los cultivos más comunes y ricos en proteínas de la UE.

La torta de colza contiene entre un 28 % y un 30 % de proteínas, es rica en aminoácidos esenciales que el organismo no puede producir y está llena de minerales y vitaminas.

En 2022, solo en Dinamarca se produjeron 894.000 toneladas de colza (Statistics Denmark), lo que corresponde aproximadamente a 447.000 toneladas de torta de colza o 75 kilos de torta de colza por danés y año (Statistics Denmark).

La UE produce 19,8 millones de toneladas de colza al año (AgriData, 2023). La colza es el segundo cultivo proteínico del mundo después de la soja. Por lo tanto, el cultivo amarillo puede ser crucial para que la UE logre una mayor autosuficiencia en proteínas, cadenas de valor más sólidas y menos importaciones de soja.

Datos sobre Nuevos alimentos:

La normativa sobre Nuevos alimentos de la Comisión Europea establece normas según las cuales los alimentos no utilizados para el consumo en una medida significativa en la UE antes del 15 de mayo de 1997 no pueden comercializarse sin la aprobación de la UE.

Las normas sobre Nuevos alimentos significan que las tortas de colza no pueden utilizarse en los alimentos a menos que estén aprobadas y solo en cantidades especificadas según la categoría de alimentos correspondiente.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) gestiona las solicitudes de nuevos alimentos.

La autorización por la UE de nuevas especificaciones para la torta de colza destinada a la alimentación puede leerse aquí: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500682

Acerca de FERM FOOD

FERM FOOD ApS es un productor danés de ingredientes fermentados para la alimentación. La empresa utiliza su tecnología patentada de fermentación en estado sólido en plantas, cereales y hortalizas para crear ingredientes vegetales nutritivos y funcionales de forma económica y sostenible para toda la cadena de valor: de la granja a la mesa.

Para obtener más información, visite ferm-food.com.

