La UE avanza en acuerdos comerciales con Filipinas, Tailandia y Malasia, según Sefcovic

KUALA LUMPUR, 25 sep (Reuters) -

La Unión Europea está "avanzando" en las negociaciones con Filipinas, Tailandia y Malasia sobre nuevos acuerdos de libre comercio, dijo el jueves su comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

Sefcovic habló al margen de una reunión en Kuala Lumpur entre los ministros de Economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y los socios comerciales del bloque.

La UE quiere ampliar sus lazos comerciales más allá de los acuerdos de libre comercio vigentes con Singapur, Vietnam e Indonesia.

La UE e Indonesia cerraron el martes un acuerdo de libre comercio tras nueve años de conversaciones, con el objetivo de ambos de impulsar las exportaciones y la inversión y compensar el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hemos avanzado muy bien en nuestras negociaciones de libre comercio con Tailandia, con Filipinas y también con Malasia", dijo Sefcovic a la prensa.

"Mi mensaje a mis socios de la ASEAN fue que no queremos detenernos aquí".

Dijo que esperaba que la UE ultimara y firmara acuerdos comerciales con Tailandia, Filipinas y Malasia para el año próximo. En declaraciones separadas a los ministros de la ASEAN, Sefcovic afirmó que los acuerdos bilaterales entre la UE y los países del sudeste asiático eran un "elemento básico" para un posible tratado de libre comercio entre los dos bloques. (Información de Danial Azhar; edición de David Stanway; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)